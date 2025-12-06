"Questi errori ci svuotano il conto molto rapidamente", ecco come risparmiare

Ci troviamo in una fase economica molto complessa, in cui sono sempre più le persone costrette a fare delle rinunce, mentre tante hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese; in un contesto del genere, saper ragionare sulle proprie spese, così da poter salvaguardare il proprio conto, è più che mai necessario.

A fornire dei preziosi consigli è Marco Casario, divulgatore finanziario e youtuber molto seguito. Casario ha fra l'altro pubblicato un libro - I 4 Pilastri dell'Indipendenza Finanziaria - in cui spiega, passo passo, come gestire al meglio il denaro. " La stragrande maggioranza ha semplicemente poca consapevolezza di cosa accade nelle proprie finanze. Da qui ho deciso di raccogliere tutto in un libro che non raccontasse solo la mia esperienza ma anche le vite finanziarie che ho avuto modo di incrociare" , ha spiegato in un'intervista a Leggo.it.

Essere indipendenti finanziariamente non significa essere ricchi, ma avere il controllo e la piena consapevolezza del proprio conto. Ecco quali sono i fondamentali quattro pilastri da cui partire: "Il primo pilastro è il reddito: senza reddito costante non si può fare nulla, ed è fondamentale diversificarlo. Il secondo è il controllo: monitorare il bilancio personale, capire dove va ogni euro. Il terzo è il risparmio: solo conoscendo i propri centri di costo si può costruire un fondo di emergenza, che è la base di tutto. Il quarto è l'investimento: una volta costruite le fondamenta, si può iniziare a far lavorare il capitale".

La prima cosa da fare, dunque, è monitorare le spese, dividendole in essenziali e non essenziali. In un secondo momento si può pensare a introdurre un margine di risparmio: si parte da un 5-10% fino a raggiungere il 20%. Il risparmio andrebbe versato in un conto che non si tocca, separato da quello usato per le spese. Per quanto riguarda gli investimenti: "Se si conosce poco la finanza, meno si fa e meglio è. I mercati non sono lì per regalarci soldi, ma per toglierceli. La soluzione più semplice è un piano di accumulo su un ETF globale — un All World — per orizzonti di 15, 20, 30 anni. Se poi la materia interessa e si vuole approfondire, si può costruire un portafoglio più articolato aggiungendo oro, obbligazioni, diversificando meglio l’asset allocation".

Quali sono gli errori da evitare per non raggiungere il fondo del conto? Secondo Casario gli errori sono spesso emotivi. Tendiamo, purtroppo, a confondere il desiderio con il reale bisogno, spendiamo anche quando non è necessario.

Servono sistemi automatici. Infine molte coppie, pur vivendo insieme, spendono come due single: zero coordinamento. Così i costi raddoppiano e il patrimonio si dimezza

Social e e-commerce, inoltre, ci invogliano a comprare. "", ha aggiunto.