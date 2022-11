Quota 41, Freni: "Una certezza". Come cambiano le pensioni

" Certamente partirà Quota 41, questa è una certezza ": sono le parole del sottosegretario all'Economia, Federico Freni, che ha parlato del tema caldo delle pensioni in occasione dell'apertura dell'assemblea della Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità).

"Esclusa la legge Fornero"

Le incertezze, per il momento, riguardano soltanto la formula: " Se Quota 41 partirà netta, secca, senza un coefficiente annuale in questo momento tenderei ad escluderlo. Partirà probabilmente con 61 o 62 anni, vedremo come e quando, ma certamente partirà", ha dichiarato Freni, spiegando che il cantiere pensionistico è "molto importante" e il nuovo governo sta lavorando alacremente. Ma c'è anche un'altra certezza: " Nel 2023 non ci sarà la legge Fornero ", il cui spettro ha aleggiato per molti mesi fino alla decisione di oggi che tende a escuderla del tutto.

"Parecchie idee"

La strada, finalmente, è tracciata: le idee sul tavolo sono numerose come ha affermato alle agenzie anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. " S tiamo lavorando, vedremo quello che potremo fare ma inizieremo il percorso di quello che abbiamo approvato nel nostro programma ", ricordando che la formazione del governo è avvenuta in " un momento molto ravvicinato a questa finanziaria, è la prima volta che succede ". In un'intervista rilasciata a Repubblica, Durigon aveva anticipato a grandi linee quanto dichiarato poco fa da Freni. " Quota 41 ci sarà e questo è importante: la stiamo studiando nei dettagli con la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ".

Come funzionerà

Secondo le prime idee, verrà separata la spesa destinata all'assistenza da quella esclusiva per la previdenza così da dare "u n segnale di sostenibilità delle pensioni italiane all'Europa e ai mercati ", sottolinea il sottosegretario al Lavoro. Cardine della riforma sarà un'uscita flessibile per tutti da 61 o 62 anni e " tenendo conto che il metodo contributivo sta diventando prevalente tra i lavoratori. Rivedremo tutte le uscite anticipate, con un occhio di riguardo a giovani, donne e mestieri usuranti ".