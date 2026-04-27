Raccolta differenziata in condominio: chi paga se il rifiuto è conferito male?

La raccolta differenziata in condominio è uno dei terreni più delicati nella gestione quotidiana degli edifici. Non tanto per la complessità delle regole, quanto per alcune domande che tornano spesso nelle assemblee, e cioè: cosa succede se un rifiuto viene conferito in modo errato nei mastelli condominiali? E soprattutto, chi paga eventuali sanzioni (che possono variare fra 25 e oltre 500 euro)?

La risposta non è automatica e la questione è complessa. Come chiarito da giurisprudenza e prassi amministrativa, il semplice fatto che l’errore venga rilevato in un contenitore condominiale non basta, da solo, a far scattare una responsabilità collettiva. Ci sono però delle eccezioni.

Raccolta differenziata, riferimenti normativi e tipologie

Pratica ormai diffusa in tutto il Paese, seppure con percentuali differenti fra Nord, Centro e Sud Italia, con regioni e città più o meno virtuose, la raccolta differenziata è gestita dai singoli Comuni secondo modalità diverse, ma riconosciuta come fondamentale.

Il riferimento normativo principale è il Decreto legislativo 152/2006, che impone la separazione dei rifiuti per tipologia e natura, affiancato da standard come le norme UNI sui colori e simboli dei contenitori.

In ambito condominiale, la raccolta può avvenire porta a porta o tramite cassonetti comuni: in quest’ultimo caso, l’assemblea deve stabilirne collocazione e modalità d’uso ed esposizione, nel rispetto dei regolamenti locali.

Responsabilità del condominio, fra principi e sentenze

Tornando al tema dell’errato conferimento dei rifiuti, il principio cui si fa normalmente riferimento è quello della responsabilità personale nelle sanzioni amministrative. In base alla Legge 689/1981, ciascuno risponde delle proprie condotte e non è ammesso un automatismo che trasferisca l’errore di un singolo alla collettività.

In linea generale, quindi, se un rifiuto viene conferito in modo errato, la sanzione dovrebbe essere indirizzata al responsabile materiale, quando identificabile, come accade più facilmente nei sistemi porta a porta. Il fatto che il rifiuto si trovi in un mastello condominiale non dovrebbe essere sufficiente, di per sé, a coinvolgere tutti i condòmini.

La Corte di Cassazione, però, con la sentenza 25905/2024, ha confermato la legittimità dell’imputazione collettiva in presenza di una violazione accertata e di una base regolamentare. Fermo restando che l’amministratore non risponde in solido per gli errori dei condòmini e che, in assenza di un responsabile individuabile, la multa viene generalmente ripartita tra tutti i proprietari in base ai millesimi.

Ruolo dell’amministratore

Il condominio, di per sé, non è considerato come soggetto che “produce” rifiuti, ma come struttura organizzativa che gestisce spazi comuni e modalità di conferimento. Per questo motivo, l’amministratore non può essere considerato responsabile del comportamento dei singoli residenti. Il suo ruolo è piuttosto quello di far rispettare le decisioni assembleari a riguardo e favorire una corretta informazione.

Come abbiamo visto, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’amministratore non ha poteri di vigilanza diretta sui conferimenti e non può essere assimilato a un soggetto garante della corretta raccolta differenziata. Ne deriva che eventuali sanzioni non possono essere automaticamente imputate alla gestione condominiale o all’amministratore, se non nei limiti previsti da regolamenti specifici.

Quando il condominio può essere chiamato a rispondere

Fatto salvo quanto stabilito dalla Cassazione, esistono casi specifici in cui una responsabilità del condominio può emergere, anche se non in modo automatico. Ciò può accadere quando:

il regolamento comunale prevede espressamente una responsabilità solidale;

i contenitori sono assegnati in uso esclusivo e controllabile al condominio;

non è possibile individuare il responsabile e la normativa locale consente l’imputazione collettiva.

Si tratta comunque di ipotesi circoscritte, sempre legate a una base normativa precisa.

Le criticità emergono sul piano pratico. Perché se da un lato, quando il responsabile dell’errato conferimento viene identificato la sanzione ricade su di lui, dall’altro quando l’irregolarità riguarda i mastelli condominiali e non si può risalire all’autore, molti Comuni tendono a sanzionare il condominio nel suo complesso, con ripartizione della spesa tra i condòmini.

Il nodo dei mastelli e dei controlli

Uno dei punti più controversi riguarda proprio i contenitori condominiali. In diversi casi, i Comuni hanno tentato di attribuire la responsabilità al condominio in quanto “custode” del bidone.

L’orientamento più recente, però, distingue tra custodia materiale e responsabilità per l’illecito: il fatto che il contenitore sia condominiale non implica automaticamente che lo sia anche la responsabilità. Senza considerare che, durante l’esposizione esterna del contenitore negli orari previsti per il ritiro, qualcuno potrebbe introdurre rifiuti in modo scorretto. Resta quindi centrale, quando possibile, l’individuazione della condotta del singolo.

Cosa succede nella pratica quotidiana

Nella realtà dei condomini, il problema principale è spesso di natura probatoria. I controlli sulla raccolta differenziata sono sempre più frequenti e possono avvenire attraverso ispezioni dei sacchi, sistemi di tracciamento o verifiche sui contenitori.

Quando viene rilevata un’irregolarità, però, non è sempre semplice risalire al singolo responsabile. È proprio in questa zona grigia che si inseriscono molte contestazioni e, in alcuni casi, anche ricorsi contro le sanzioni.

Per questo, anche alla luce della disposizione della Cassazione citata in precedenza, molti condomini hanno deciso di introdurre regole