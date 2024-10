Raccomandata non ritirata? Ecco i codici per capire cosa potrebbe essere il suo contenuto

Ascolta ora 00:00 00:00

Spesso capita di non essere in casa al momento del recapito di una raccomandata, il che genera una certa ansia dinanzi all'avviso di giacenza da parte di chi, temendo che si possa trattare di qualcosa di spiacevole, tenta in ogni modo di ipotizzare quale possa essere il contenuto. In molti casi è possibile ottenere preziose informazioni semplicemente analizzando i codici riportati sul documento trovato nella cassetta delle lettere: ecco di seguito alcuni dei più diffusi e temuti.

Come detto, in genere questa situazione viene a crearsi qualora il postino effettui un tentativo di consegna non andato a buon fine dal momento che il destinatario non era presente a casa. Viene di conseguenza stampato un documento che prende il nome di "avviso di giacenza", una notifica in cui non viene indicato né il contenuto della raccomandata né tantomeno il mittente, ed è in sostanza questo a creare agitazione nel cittadino.

All'interno dello scontrino sono invece riportati il nome e il cognome del destinatario, l'indirizzo, il codice identificativo del contenuto della missiva e infine gli orari dell'ufficio postale presso cui si potrà effettuare il ritiro. Generalmente bisogna attendere qualche giorno dopo il tentativo di consegna, spesso 48 ore, ma anche questo dato è riportato sulla nota.

Trattandosi di uno strumento tracciabile, la raccomandata viene di frequente utilizzata per notificare informazioni di valore legale: si va dall'avviso relativo a un mancato pagamento, a quello di una multa, fino ad arrivare a comunicazioni da parte dell'Inps o dell'Agenzia delle entrate, lettere di licenziamento, convocazioni in tribunale o rimborsi. Il campo, quindi, è molto ampio, e risulta comprensibile il perché di tanta agitazione nel momento in cui ci si trova dinanzi all'avviso di giacenza.

C'è comunque un modo per ottenere informazioni sul contenuto prima di recarsi presso l'ufficio postale per ritirare la missiva: ciò può essere fatto analizzando i primi tre numeri del codice riportato sullo scontrino poco sopra il codice a barre.

Un primo indizio, laddove possibile verificarlo, lo dà già il colore della busta: quelle bianche contengono in genere comunicazioni di tipo ordinario, quelle verdi sono foriere di brutte notizie (convocazioni in tribunale, multe non pagate, cartelle esattoriali).

Più indicativi, come anticipato, sono i codici numerici, eccone alcuni tra i principali: