Rc auto, se il veicolo è fermo bisogna pagare? Tutto quello che c’è da sapere

La Responsabilità civile auto è necessaria anche per le vetture inutilizzate e quelle che non circolano. Inoltre le sanzioni previste vanno da 800 a più di 3mila euro. La misura in questione è in vigore dal 23 dicembre 2023, ma rimangono alcuni dubbi. Cerchiamo quindi di fare chiarezza in questo articolo.

Cosa è la Rc Auto

La Responsabilità Civile Auto, nota come Rca o Rc Auto, è un'assicurazione obbligatoria che copre i danni causati a terzi durante la circolazione del proprio veicolo. La polizza è essenziale quando si guida, sia in luoghi pubblici che privati, e la mancanza di copertura può comportare sanzioni, come specificato all’articolo 193 del Codice della strada. C’è poi la possibilità di incappare in conseguenze drastiche come il sequestro dell'auto, il fermo amministrativo e la sospensione della patente.

La nuova normativa

La normativa relativa all'assicurazione responsabilità civile auto è stata aggiornata. In Italia è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2023, recependo la direttiva europea 2021/2118. Questa modifica del Codice delle Assicurazioni Private impone che la copertura sia obbligatoria anche per veicoli fermi, come un'auto in garage o un furgone parcheggiato in strada da mesi senza circolare. La misura contempla l’ipotesi che anche un veicolo fermo possa provocare danni a terzi. Un caso potrebbe essere un incendio oppure un guasto al freno a mano.

Per quali veicoli è valida la misura

Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea l’ assicurazione riguarda la “funzione” del veicolo, quindi “l’utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro”. La misura riguarda tutte le auto indipendentemente dalle loro caratteristiche e luoghi in cui vengono parcheggiate, quindi anche quelle ferme in zone private come in garage o cortili o custoditi in aree private non accessibili.

Le sanzioni

Le sanzioni prevedono una decurtazione di 5 punti dalla patente. Ancora non è chiaro il metodo di identificazione dei veicoli fermi senza copertura, se parcheggiati in garage o cortile, non sono soggetti a controlli stradali. Le sanzioni sono le medesime applicate a quelle in vigore per chi circola senza assicurazione, infatti oltre alla multa è possibile che venga disposto il sequestro del mezzo o fermo amministrativo e la decurtazione di cinque punti dalla patente.

Le deroghe

Vi sono delle deroghe previste dalla legge che riguardano le situazioni dove l’obbligo di una polizza non è previsto, le elenchiamo di seguito:

veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;

veicoli il cui uso è vietato in seguito a un provvedimento amministrativo o giudiziario;

veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto;

veicoli con utilizzo formalmente sospeso.

Nel caso in cui l’incidente venga provocato da un veicolo senza copertura assicurativa i danni verranno risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.