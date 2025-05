Romito porta la cucina italiana a Bali

Ascolta ora 00:00 00:00

Vista sull’oceano e ambizioni globali. Apre a Bali il Ristorante Niko Romito, nuovo tassello del mosaico gastronomico firmato dallo chef abruzzese - tre stelle al Reale di Castel di Sangro - all’interno dei Bvlgari Hotels&Resorts. Dal 19 maggio 2025 anche il lussuoso resort di Uluwatu, incastonato tra le scogliere calcaree del sud di Bali, ospita infatti il ristorante gourmet che porta la sua firma.

L’apertura consolida la presenza del marchio Il Ristorante – Niko Romito in tutte le sedi internazionali della catena, da Milano a Roma e a Tokyo, da Dubai a Shanghai. A Bali l’impronta resta quella: cucina italiana rielaborata con eleganza contemporanea, forte di tecniche innovative e ingredienti d’eccellenza. Ma c’è anche un’anima locale, che si esprime attraverso l’uso sapiente di prodotti del territorio: pescato fresco, pepe balinese, vaniglia di Kintamani, pomodori Plaga, ortaggi biologici e aromi coltivati direttamente nel giardino del resort.

Il ristorante, 24 coperti, è aperto solo la sera. Circondato da una vasca d’acqua che ne moltiplica le luci soffuse, si affaccia sul mare di Bali, in un ambiente volutamente raccolto, pensato per un’esperienza gastronomica intima. Tre le opzioni in menu: due percorsi degustazione e una proposta à la carte. Il primo menu, intitolato I Classici, è composto da quattro portate che omaggiano la tradizione italiana: antipasto all’italiana, tortelli con ricotta affumicata balinese, trota corallina con frutti di mare e, in chiusura, il celebre Pane e Cioccolato, dessert simbolo della cucina di Romito.

Il secondo, La Degustazione, si spinge in territori più sperimentali con sette portate che mescolano suggestioni italiane e ingredienti balinesi: capesante con crema di gamberi, merluzzo con latte di baccalà, filetto di Wagyu con salsa al pepe nero dell’isola, e un dessert fresco a base di sorbetto ai frutti di bosco, lemongrass, basilico e meringa.

Chi preferisce scegliere liberamente, può optare per il menu à la carte, con piatti come carpaccio di dentice al pepe verde, tonno arrosto con finocchio e agrumi, spaghetti al pomodoro, tortellini all’anatra, melanzana glassata.

A completare l’offerta, otto signature dishes creati appositamente per la sede balinese in collaborazione con il Resident Chef Alessandro Mazzali. I piatti, disponibili tra degustazione e à la carte, sono costruiti intorno a ingredienti locali: linguine aglio, olio, peperoncino e gamberi rosa, risotto con ostriche, limone e bottarga, tartare di dentice al pepe verde, wagyu con tartufo nero e asparagi.

“Il gusto autentico è un valore assoluto e, in quanto tale, può parlare a tutti, sia a uno straniero che a un italiano - commenta Romito -. Il cibo è, per sua natura, un’esperienza totale che va ben oltre ciò che si trova nel piatto. È una questione di atmosfera, attenzione, raffinatezza e, soprattutto, benessere. Nei Bvlgari Hotels & Resorts, gli ospiti sono accolti in un mondo di lusso rilassato e autentico. Ho voluto riprodurre questa atmosfera a Il Ristorante – Niko Romito attraverso una cucina fatta di sapori autentici e piatti iconici della tradizione italiana; un servizio che invita alla convivialità e racconta il rapporto profondo che l’Italia ha con il cibo”.

In una Bali che sempre più si ritaglia un posto nel firmamento del turismo d’alta gamma, Il Ristorante – Niko Romito aggiunge un nuovo indirizzo alla mappa della cucina italiana nel mondo. Con discrezione e senza folklore, punta a far parlare i piatti. E i panorami.