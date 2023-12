Rc auto, esplodono i costi: ecco tutte le cifre

Rc auto più cara. Il 2023 presenta un conto salato per la Responsabilità Civile Autoveicoli che dovranno pagare le famiglie italiane, il costo di questi prodotti è infatti esploso. Nel mese di ottobre il prezzo medio dei premi è cresciuto del 7,9% su base annua se si effettua il calcolo in termini nominali mentre per quanto riguarda quelli reali l’incremento è del 6,2%. Complessivamente la tariffa media ammonta a 388 euro. I calcoli dell’Ivass, l’Istituto di vigilanza sull’industria assicurativa, descrivono uno scenario critico per il portafogli degli italiani. Ecco tutte le cifre.

Le cifre

L’Ivass ha specificato che c’è un differenziale di premio importante a livello geografico. Un esempio? Questa cifra tra Napoli e Aosta ammonta a 239 euro e resta stabile su base annua. Infatti il premio medio effettivo è maggiormente elevato al Centro ed è mediamente di 424 euro mentre al Sud è di 413 euro. In merito alle clausole di guida esperta e al risarcimento in forma specifica, queste due sono particolarmente diffuse e vengono richieste all’interno dei contratti rispettivamente per il 63,6% e per il 27,2%. Queste cifre sono preoccupanti per i possessori di automobili poiché l’esborso previsto è sostanzioso.

Le cause degli aumenti

L’aumento delle tariffe sarà dovuto a un sinistro con colpa che è avvenuto nel 2023. Saranno infatti diversi gli automobilisti che dovranno far fronte a questa tipologia di incidenti e la loro classe bonus-manlus e il rispettivo premio medio salire al momento del rinnovo. In questo senso lo studio di Segugio.it racconta gli aumenti che vedranno protagonisti almeno un milione di automobilisti. Per quanto riguarda l’offerta online di prodotti assicurativi la frequenza di sinistri che viene dichiarata nel 2023 dagli automobilisti già assicurati è del 3,34%, questa cifra è in crescita per il secondo anno consecutivo nonostante nel 2021 sia stato registrato un minimo. I rincari si sommeranno al premio medio che risulta, come anticipato, particolarmente elevato.

Il premio medio