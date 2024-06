Rendiconto condominiale: quando si può considerare nullo e come contestarlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Trasparenza e correttezza di gestione sono fondamentali per evitare contestazioni e garantire il buon funzionamento della comunità condominiale. Tuttavia a volte tali premesse possono venire meno, rendendo necessarie azioni come l’annullamento del rendiconto condominiale. La nullità di un rendiconto condominiale si riferisce alla condizione in cui il rendiconto finanziario presentato da un amministratore di condominio è considerato giuridicamente non valido. I motivi che possono compromettere la validità del documento e, di conseguenza, rendere inefficaci le delibere condominiali ad esso collegate, sono diversi. Vediamo i più comuni, oltre a termini e procedura da seguire per invalidarlo.

Riferimenti normativi

In Italia, la disciplina del rendiconto condominiale è regolata principalmente dagli articoli 1130, 1130-bis e 1135 del Codice civile, che stabiliscono i doveri dell'amministratore in merito alla gestione e alla presentazione del rendiconto annuale, oltre a delineare alcune prerogative dell’assemblea di condominio. In particolare, secondo quanto si legge nell’articolo 1130, l’amministratore è tenuto a “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”. L’articolo 1130-bis stabilisce inoltre che “l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

Cause di nullità

Fra le motivazioni più comuni per cui un rendiconto condominiale possa essere dichiarato nullo, troviamo la mancanza di chiarezza e trasparenza: un rendiconto deve essere chiaro e comprensibile per tutti i condòmini, se presenta gravi lacune, ambiguità o non rispetta i principi di trasparenza, potrebbe essere dichiarato nullo; anche le erronee o incomplete registrazioni contabili, come omissioni di spese o entrate significative, possono costituire motivo di annullamento.

Altro motivo, la violazione delle norme di legge o del regolamento condominiale. Il rendiconto deve rispettare le norme previste dal Codice civile e dal regolamento del condominio: qualsiasi violazione, come l'assenza della relazione sulla gestione ordinaria e straordinaria, o la mancanza di documenti giustificativi, può portare alla nullità. Infine, se il rendiconto non viene approvato correttamente, o la delibera di approvazione è viziata da irregolarità, il rendiconto potrebbe essere considerato nullo, così come per la presentazione di dati falsi, sia per errore che intenzionalmente.

Procedura di contestazione

Se un condòmino ritiene che il rendiconto non sia valido, può contestarlo con una richiesta di chiarimenti e rettifiche, chiedendo cioè all'amministratore di fornire delucidazioni e correggere eventuali errori; se le spiegazioni dell'amministratore non sono soddisfacenti, è possibile richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per discutere il rendiconto. Come ultima risorsa, un condòmino può rivolgersi al tribunale per chiedere l'annullamento del rendiconto e delle delibere collegate. È consigliabile in questi casi avvalersi dell'assistenza di un avvocato specializzato in diritto condominiale.

Anche quando si ritiene che il rendiconto sia valido, poi, i condòmini possono richiedere comunque chiarimenti o proporre modifiche prima dell'approvazione finale. È importante ricordare che, una volta approvato dall'assemblea senza vizi procedurali, diventa molto difficile impugnare il documento. Le eventuali contestazioni devono essere fondate su motivi concreti e legali.

Tempistiche

Il Codice civile prevede, all’articolo 1137, tempi precisi per impugnare le delibere condominiali.

In generale, i condòmini hannodi tempo dalla data della delibera (o dalla data in cui ne vengano a conoscenza) per impugnare la decisione. Dopo tale periodo, in mancanza di vizi di forma o sostanza evidenti, il rendiconto non può più essere contestato.