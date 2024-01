Risparmiare, ecco quali sono le migliori app

Risparmiare è più facile con un’app. La tecnologia arriva in aiuto per gestire il denaro, infatti sono diverse le applicazioni che hanno come obiettivo quello di dare maggiore sicurezza e organizzazione finanziaria. A questo proposito abbiamo raccolto alcune applicazioni tra le più conosciute e funzionali. Ecco quali sono, che caratteristiche hanno e quanto costano.

N26 Spaces

N26 offre un’app dedicata alla gestione della finanza personale. La banca mobile ha progettato un servizio che include un salvadanaio virtuale il quale è diviso in sezioni specifiche dove gli utenti possono mettere da parte i risparmi in base alle proprie esigenze. La funzionalità dell’applicazione consente di personalizzare i propri obiettivi per mettere da parte il denaro e tracciare le spese. Tramite i conti Smart, You e Metal è possibile ottenere al massimo 10 sezioni personalizzate. Il costo è di 4,90 euro al mese.

Oval Money

Un’altra applicazione che facilita gli utenti a risparmiare denaro è Oval Money che monitora e controlla le spese. Inoltre questo software consente di investire i propri risparmi. Gli utenti possono mettere da parte soldi secondo le proprie abitudini e necessità. Una funzione riguarda la possibilità di definire una somma da risparmiare all’accredito di cifre importanti, come lo stipendio. L’app funziona con un IBAN di un conto o di una carta con accredito diretto SEPA. Con questa informazione l’applicazione può accedere ai fondi necessari per depositi e investimenti. Inoltre Oval Money è completamente gratuita.

Gimme5

Una delle prime app italiane nel settore del risparmio è Gimme5. Il software consente di avere a disposizione un salvadanaio digitale e la possibilità di investire in fondi comuni a partire dalla cifra minima di 1 euro. Il denaro che viene accumulato può essere spostati tra diversi obiettivi o ritirati completamente o parzialmente al costo fisso di 1 euro senza vincoli di importi. L’applicazione dà la possibilità di investire i risparmi in fondi comuni di investimento che vengono divisi in base alle categorie. Inoltre il software offre una sezione denominata “esplora” che ha l’obiettivo di fare educazione finanziaria. È un’app gratuita ma è richiesto il versamento di 1 euro al fine di ottenere il rimborso degli investimenti svolti.

Buddy e BudJet

Un’altra app che consente di risparmiare denaro è Buddy, Budget e spese. Questa è disponibile solo per iOS. Il sistema consente di avere una schermata semplice e intuitiva con una panoramica molto ampia e dettagliata di entrate, spese e risparmi. La versione Premium consente di avere delle funzionalità extra. Il costo di un abbonamento mensile parte da 9,99 dollari, ovvero 9,14 euro, mentre quello annuale ha un prezzo di partenza di 49,99 dollari, quindi circa 45,72 euro. Inoltre c'è anche BudJet, l’app di finanza personale di Moneyfarm, la piattaforma di consulenza finanziaria online, consente di monitorare entrate e uscite di denaro conoscendo lo stato delle proprie finanze attraverso grafici facili da leggere. L’applicazione è gratuita.