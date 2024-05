L'economia dell'Italia corre e supera Francia e Germania

L'economia dell'Italia supera quella di Francia e Germania. Sembrava che la crescita del Pil nel Belpaese fosse contenuta tanto che le previsioni la stimavano allo 0,1%, invece, a fine aprile, l’Istat ha rivisto le stime definendo il progresso dell’economia del nostro Paese al + 0,3%, si tratta di un dato che supera Germania, Francia (+0,2%) e Stati Uniti (+0,4%). Non è la prima volta in cui le stime riferite alla penisola vengono riviste al rialzo. Ecco tutti i numeri.

Il Pil italiano

Considerando gil ultimi tre trimestri possiamo notare come per il Pil italiano abbia registrato complessivamente un incremento dello 0,8% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Anche il Prodotto interno lordo francese è cresciuto ma la metà rispetto a quello italiano. Brutte notizie per la Germania dove, invece, il Pil tedesco è diminuito dello 0,2%. Un calo si riscontra anche in paesi come Regno Unito e Giappone dove l’indicatore è sceso rispettivamente dello 0,4% e dello 0,7%. Considerando i membri del G7 solo Stati Uniti e, con un trend non particolarmente importante, il Canada stanno aumentando più velocemente dell’Italia.

Confronto tra Spagna e Italia

I giornali in questi ultimi mesi hanno dato molto spazio alla crescita della Spagna dello 0,7% nel primo trimestre del 2024, ma è necessario sottolineare che dopo la Pandemia l’economia del paese iberico non ha ottenuto la stessa reattività di quella italiana, anzi attualmente è ancora in fase di recupero. È doveroso un confronto tra il primo trimestre del 2024 con l’ultimo del 2019, quindi prima dell’arrivo del Covid, nella classifica in merito alla crescita cumulata del Pil si posiziona al primo posto l’Italia con il +4,6% seguita dalla Spagna con il +3,7% e dalla Francia con il +2,2% inoltre è ultima la Germania con +0,3%.

Un paragone con la Francia

Passando dalla Spagna alla Francia vediamo come Roma abbia nettamente superato Parigi. Tra il 2020 e il 2023 il debito pubblico francese è cresciuto di 551 miliardi di euro se confrontato con il 2019. Considerando lo stesso periodo temporale, il debito pubblico del Belpaese è aumentato “solamente” di 170 miliardi di euro, inoltre quello del Paese dei Lumi, invece, è attualmente di di 3.101 miliardi rispetto ai 2.863 miliardi di quello dell’Italia. In sostanza il disavanzo francese è più alto di 238 miliardi rispetto a quello italiano. Considerando poi la crescita economica l’Italia, dal 2021, ha superato nettamente la Francia. Prendendo in analisi il tasso di disoccupazione, se consideriamo l’ultimo decennio, notiamo che il tasso di disoccupazione francese è sempre stato sotto a quello del Belpaese.

Negli ultimi cinque mesi, invece, la situazione è cambiata completamente, a marzo 2024 il tasso di disoccupazione italiano è diminuito raggiungendo il minimo storico del 7,2%, si tratta di un decimale inferiore rispetto alla Francia.