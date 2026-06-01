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Rottamazione quater ultima chiamata. E il 16 giugno scade l'acconto dell'Imu

Dall'imposta municipale sono attesi 16 miliardi di gettito

Rottamazione quater ultima chiamata. E il 16 giugno scade l'acconto dell'Imu
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Giugno ricco di scadenze fiscali: dal calendario dell'Agenzia delle Entrate se ne contano a decine, esclusi i pagamenti della rottamazione quater. I contribuenti sono quindi chiamati in cassa, in attesa della pausa estiva quando anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione va in ferie, almeno per l'invio delle cartelle.

La data più importante è il 16 giugno, come ogni anno, per il versamento dell'acconto Imu, seguito dal saldo a dicembre. Chi paga in ritardo può comunque regolarizzare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale unica vale circa 16 miliardi di gettito, in gran parte ai Comuni e in minima parte allo Stato. Ma è anche una «lotteria fiscale» come l'ha definita di recente la Uil in uno studio sulle tasse locali da cui emerge che «in Italia, il peso della fiscalità locale è molto disomogeneo. Cittadine e cittadini con il medesimo reddito, pagano addizionali Irpef, comunali e regionali, nettamente diverse, a seconda del territorio in cui abitano».

Per la rottamazione quater, anche i ritardatari in regola con i pagamenti precedenti possono versare: la scadenza era a fine maggio ma, tra tolleranza e festivi, saranno considerati validi i pagamenti entro l'8 giugno 2026. In attesa della possibile rottamazione quinquies (ad esempio per le multe), la scelta per i contribuenti sarà eventualmente da settembre. I Comuni, infatti, hanno tempo per le delibere fino al 30 giugno.

Intanto, in attesa dei rimborsi 730 (giugno o luglio), si parte oggi con registrazione dei contratti di locazione, imposta di registro, bollo e superbollo auto. Il 15 è il turno della fatturazione differita Iva.

Il 16 si concentrano 15 scadenze: invio prospetto e versamento ritenute del 770 semplificato, imposta sugli intrattenimenti, liquidazione e versamento Iva mensile, Iva per vendite a distanza, saldo Iva 2025, ritenute su locazioni brevi e imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Il 30 giugno la chiusura del mese con la comunicazione annuale dei dati dei contratti di locazione breve.

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