Ryanair, bonus ai dipendenti che scoprono bagagli fuori misura: la cifra

Per alzare ancora di più la soglia dell'attenzione dei propri dipendenti, la compagnia irlandese low cost Ryanair sta pensando di incrementare il bonus previsto quando vengono scoperti bagagli che non rientrano nelle misure standard appena prima dell'imbarco su un volo.

Le parole di O'Leary

A dichiararlo è stato lo stesso amministratore delegato, Michael O'Leary, durante un'intervista con l'emittente Rte di Dublino. " Stiamo volando quasi sempre a pieno carico, circa metà dei passeggeri può portare due bagagli e l'altra metà solo uno, perché è tutto quello che entra sull'aereo ", ha spiegato l'amministratore delegato sottolineando quali sono i prossimo obiettivi. " Eliminare il problema dei passeggeri con bagaglio in eccesso", ha aggiunto O'Leary, nel giorno in cui sono stati annunciati i risultati del primo trimestre che sorridono sempre di più alla compagnia con ricavi più che raddoppiati e passati da 360 a 820 milioni di euro.

Le cifre

Attualmente esiste già un bonus per i dipendenti di 1,50 euro per ogni bagaglio "fuori posto" che i passeggeri provano a portare a bordo senza che siano rispettate le misure decise dalla compagnia per un massimo di 80 euro mensili. Adesso, però, sembra che la cifra possa essere aumentata con l'obiettivo di incentivare chi lavora per Ryanair e prestare un'attenzione ancora maggiore sull'individuazione di valigie troppo grandi o pesanti rispetto a quanto consentito per il trasporto in cabina.

Le multe per i bagagli fuori misura

O'Leary ha comunque spiegato che il 99,9% dei passeggeri rispetta già le norme sui bagagli: la multa per chi vuole fare il "furbo" per non incorrere in uno costo maggiorato fino a 75 euro che viene stabilito dagli appositi "misuratori" della compagnia irlandese che si trovano in tutti gli aeroporti.

Ricordiamo che le attuali regole di Ryanair prevedono che si possa portare a bordo, gratuitamente, un bagaglio a mano molto piccolo (zaino, borsa) che rispetti le misure massime di 40x20x25 cm con un peso non superiore ai 10kg. Non è incluso, invece, il classico trolley che deve essere pagato extra così come l'imbarco per le valigie più pesanti e ingombranti che finiscono direttamente in stiva.

A

breve, però, come deciso dall'Ue, assisteremo a una piccola rivoluzione con le compagnie low cost che cambieranno le misure per i bagagli gratuiti (a mano) e quelli extra: le nuove misure saranno rese note, in questo caso da Ryanair, nelle prossime settimane.