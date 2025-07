Ryanair, nuove regole per chi viaggia con il bagaglio a mano: ecco cosa cambia

Ryanair ha annunciato ufficialmente che a breve ci saranno delle novità per quanto concerne la franchigia dei bagagli a mano gratuiti previsti dalle sue offerte: questo sviluppo è una conseguenza della decisione da parte dei legislatori europei di fornire una regolamentazione comune e accettabile relativamente alle dimensioni e al peso delle valigie che i passeggeri possono imbarcare sui vettori delle compagnie low cost a titolo gratuito e senza costi aggiuntivi con l'acquisto del biglietto.

Un problema, questo, molto dibattuto, che ha spinto a riconsiderare la normativa comunitaria dei bagagli per dare delle regole uniformi e precise ai viaggiatori e consentire loro di beneficiare di una maggiore trasparenza circa le condizioni previste al momento della prenotazione del titolo di viaggio. Finora, infatti, si faceva riferimento solo al diritto per il passeggero di imbarcare un bagaglio a mano "di peso e dimensioni ragionevoli" che doveva essere incluso nella tariffa base: così facendo si accettava implicitamente la discrezionalità delle compagnie aeree di determinare tale franchigia.

Sulla base delle nuove regole, i viaggiatori dell'Ue dovrebbero avere diritto a portare con sé in cabina un collo personale, ad esempio uno zaino o una borsetta, da riporre sotto il sedile anteriore, e un piccolo bagaglio a mano da collocare nelle cappelliere, entrambi senza costi aggiuntivi. La dimensione massima del primo dovrà essere almeno di 40 x 30 x 15 centimetri, quella del secondo complessivamente di 100 cm (ovvero la somma tra larghezza, altezza e profondità della valigia) e almeno 7 kg di peso. In attesa del via libera del restante 55% degli Stati membri dell'Unione, le compagnie aeree stanno comunque già intervenendo per non farsi trovare impreparate.

Ryanair ha quindi annunciato che "nelle prossime settimane" introdurrà la nuova franchigia. Al momento la compagnia aerea irlandese ammette gratuitamente a bordo un solo bagaglio a mano di dimensioni 40 x 25 x 20 cm, e un volume massimo di 20 litri. A essere incrementata di 5 centimetri sarà la larghezza, il che farà raggiungere la dimensione di 40 x 30 x 20 cm (per un volume di 24 litri), leggermente superiore rispetto a quella del bagaglio a mano previsto in una delle clausole che la UE vorrebbe introdurre (40 x 30 x 15): fermo restando che invece il trolley da imbarcare e collocare nella cappelliera, che l'Unione vorrebbe assicurare come diritto ai passeggeri (per 100 cm complessivi), continuerà a essere non incluso nella tariffa base almeno fino al momento in cui non arriverà l'approvazione da parte del Parlamento.

"Questo cambiamento sarà attuato a breve, man mano che i nostri sistemi di misurazione dei bagagli in aeroporto verranno adattati" , ha spiegato un portavoce di Ryanair.

"Tutte le compagnie aeree A4E introdurranno le dimensioni garantite e le applicheranno entro la fine della stagione estiva 2025"

"I vettori continueranno a consentire la presenza di oggetti personali più grandi a loro discrezione, come già avviene oggi per molte compagnie".

Le altre compagnie aeree si adegueranno invece entro la fine dell'estate, come anticipato dall'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E):, si legge in una nota.