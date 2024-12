Saldi invernali, quando arrivano e come si risparmia

Ascolta ora 00:00 00:00

L’anno nuovo porta con sé i saldi invernali, al via in quasi tutta Italia sabato 4 gennaio 2025. Fanno eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno l’8 gennaio, e la Valle d’Aosta, che partirà il 2. La data principale segue delle linee guida specifiche, fissando l’inizio al primo giorno feriale prima dell’Epifania. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli sconti più attesi dell’anno.

Le regole per fare shopping

Come fare shopping al meglio? Ecco alcune regole chiave per i saldi: i cambi sono a discrezione del negoziante, salvo che il prodotto sia difettoso, in tal caso il cliente può richiedere riparazione, sostituzione o rimborso, purché segnali il problema entro due mesi. Non vi è obbligo di prova dei capi, che dipende dal negoziante. Le carte di credito devono essere accettate e si promuovono pagamenti cashless. I prodotti in saldo devono essere stagionali o soggetti a rapido deprezzamento, e i prezzi devono indicare il costo normale, lo sconto e il prezzo finale, tenendo conto del prezzo minimo applicato nei 30 giorni precedenti, con specifiche regole per le vendite promozionali. I consigli provengono dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Sicilia

In Sicilia i saldi invernali inizieranno il 4 gennaio e proseguiranno fino al 15 marzo. Non ci sono restrizioni per le vendite promozionali, che possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.

Veneto

In Veneto i saldi saranno attivi dal 4 gennaio al 28 febbraio, seguendo le indicazioni della normativa regionale vigente, senza particolari deroghe o eccezioni.

Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta aprirà la stagione degli sconti il 2 gennaio, con termine il 31 marzo. Le vendite promozionali sono vietate almeno 15 giorni prima dell’inizio dei saldi e per tutta la loro durata.

Molise

Il Molise ha fissato i saldi dal 4 gennaio per una durata di 60 giorni. Tuttavia, le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi all’inizio degli sconti.

Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna i saldi inizieranno il 4 gennaio e si concluderanno il 4 marzo, con un periodo complessivo di 60 giorni. Sono vietate le promozioni nei 30 giorni precedenti la stagione dei ribassi.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia i saldi prenderanno il via il 4 gennaio e termineranno il 31 marzo. In questa regione le vendite promozionali sono consentite in qualsiasi periodo dell’anno, senza limitazioni particolari.

Calabria

La Calabria, in linea con altre regioni, darà avvio ai saldi il 4 gennaio, per una durata di 60 giorni. Qui le vendite promozionali sono vietate nei 15 giorni che precedono la stagione degli sconti.

Liguria

Anche la Liguria inizierà i saldi il 4 gennaio, con una durata di 45 giorni che si concluderà il 17 febbraio. Le promozioni sono vietate nei 40 giorni precedenti, con un’eccezione per il Black Friday.

Marche

Nelle Marche i saldi partiranno il 4 gennaio, con il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti. Non sono previste ulteriori deroghe.

Puglia

In Puglia i saldi saranno attivi dal 4 gennaio al 28 febbraio. Gli esercenti sono obbligati a comunicare al SUAP l’intenzione di effettuare vendite straordinarie almeno cinque giorni prima, specificando i dettagli della promozione.

Lombardia

La Lombardia darà il via ai saldi il 4 gennaio, con una conclusione prevista per il 4 marzo. È vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti.

Toscana

Anche in Toscana la stagione dei saldi comincerà il 4 gennaio e durerà 60 giorni. Come in Lombardia, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti.

Abruzzo

In Abruzzo i saldi partiranno il 4 gennaio e dureranno 60 giorni. La regione consente le vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, senza restrizioni specifiche.

Lazio

Nel Lazio i saldi inizieranno il 4 gennaio e dureranno 6 settimane. Il calendario è stato comunicato dall’assessorato regionale competente, in conformità con l’accordo della Conferenza Unificata del 2011.

Piemonte

In Piemonte i saldi inizieranno il 4 gennaio, come stabilito dalla Commissione Sviluppo Economico. Le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio della stagione dei ribassi.

Campania

In Campania la stagione degli sconti comincerà il 4 gennaio e durerà 60 giorni. Anche qui le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti.

Umbria

L’Umbria seguirà lo stesso calendario, con i saldi in partenza il 4 gennaio per una durata di 60 giorni.

In questa regione le vendite promozionali sono consentite in qualsiasi periodo dell’anno.

Basilicata

La Basilicata ha fissato i saldi dal 4 gennaio al 1° marzo. Le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti, come stabilito dalla delibera regionale.