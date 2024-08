Vacanze, come scegliere un hotel sostenibile

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è il momento ideale per viaggiare e scoprire nuovi posti, ed è sempre più importante farlo in modo responsabile. Ecco, allora, un piccolo vademecum sulle caratteristiche che dovrebbe avere un hotel sostenibile, per chi avesse deciso di andare in vacanza quando buona parte degli italiani staranno pensando al rientro, magari scegliendo una meta all’ultimo minuto, o per chi stesse già pensando alla prossima.

Certificazioni ambientali

Quando si cerca un hotel sostenibile, un buon punto di partenza è verificare se ha ricevuto certificazioni ambientali riconosciute. Certificazioni come LEED, Green Key e EarthCheck sono indicatori affidabili che l'hotel segue standard ecologici rigorosi. Queste certificazioni coprono vari aspetti, dall'uso efficiente dell'energia e dell'acqua alla gestione dei rifiuti, garantendo che l'hotel operi in modo sostenibile.

Efficienza energetica

Gli hotel che utilizzano energie rinnovabili come i pannelli solari o le turbine eoliche sono sicuramente da preferire. Oltre a questo, molti hotel sostenibili adottano soluzioni di risparmio energetico come l'illuminazione a Led e i sensori di movimento per le luci. Queste pratiche non solo riducono l'impatto ambientale, ma spesso creano un'atmosfera più confortevole per gli ospiti.

Gestione delle risorse idriche

Altro aspetto cruciale, la gestione delle risorse idriche. In questo senso, è preferibile cercare hotel che utilizzino sistemi di risparmio idrico come riduttori di flusso su rubinetti e docce, riciclo delle acque grigie e raccolta di acqua piovana. Molte strutture ricettive sostenibili, inoltre, incoraggiano gli ospiti a riutilizzare gli asciugamani e le lenzuola per ridurre il consumo d'acqua.

Rifiuti e riciclaggio

La gestione dei rifiuti è un altro indicatore chiave della sostenibilità di un hotel. Gli hotel con programmi di riciclaggio ben sviluppati, che separano plastica, carta, vetro e metallo, possiedono sicuramente un plus. Cerchiamo poi strutture che riducono l'uso di prodotti monouso e promuovono l'uso di materiali biodegradabili.

Alimentazione sostenibile

La sostenibilità passa anche per la cucina. Gli hotel che offrono alimenti locali, biologici e a chilometro zero contribuiscono a ridurre l'impronta di carbonio legata al trasporto del cibo. Inoltre, la presenza di opzioni vegetariane e vegane nel menu può essere un segno di attenzione alla sostenibilità alimentare.

Coinvolgimento della comunità

Una struttura ricettiva veramente sostenibile si impegna anche nel supportare la comunità locale. Preferiamo quindi hotel o resort che collaborino con fornitori locali e partecipino a progetti comunitari. Alcune strutture contribuiscono a progetti di conservazione dell'ambiente locale e della fauna, segno ulteriore di impegno verso la sostenibilità.

Trasparenza e comunicazione

La trasparenza è un altro elemento fondamentale. Gli hotel sostenibili spesso pubblicano le loro politiche ambientali e i risultati ottenuti. Leggere le recensioni di altri ospiti può essere utile per verificare se le pratiche dichiarate vengono realmente messe in atto.

In conclusione, optare per un hotel sostenibile non solo aiuta a proteggere l'ambiente, ma offre anche un'esperienza di viaggio più reale e consapevole.

Prendersi del tempo per fare unae considerare questi aspetti, può senz’altro contribuire a rendere le nostre vacanze più “green” e regalarci un pizzico di soddisfazione in più, quando ripenseremo alle nostre vacanze.