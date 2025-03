Sigarette sempre più care: ecco quando aumentano i prezzi e di quanto

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutte notizie per i tabagisti: dal 27 marzo 2025, il prezzo delle sigarette subirà un nuovo aumento, che si aggiunge ai rincari già registrati nei primi mesi dell’anno. Dopo il primo incremento, avvenuto il 23 gennaio, che aveva coinvolto solo alcune marche di tabacco, e i successivi aumenti, una nuova determinazione direttoriale ha deciso di estendere l’aumento ad altre marche di sigarette, sigari e altri prodotti del tabacco. L’avviso, pubblicato il 26 marzo sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha reso noto che questi aumenti interesseranno numerosi marchi, senza specificare nel dettaglio i singoli prodotti coinvolti.

Le motivazioni

Le ragioni di questi aumenti sono legate principalmente a un incremento delle accise sulle sigarette, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e confermato dalla Legge di Bilancio 2024. A partire dal 2025, la componente fissa delle accise è passata da 28,20 euro ogni mille sigarette a 29,50 euro, il che ha determinato un inevitabile rialzo dei prezzi. Quest’anno, infatti, l’aumento medio per la maggior parte delle sigarette è stato di circa 20 centesimi a confezione. Tuttavia, gli aumenti non riguardano solo le sigarette, ma anche sigari, sigaretti e altri prodotti a base di tabacco.

L'incremento

Dal 27 marzo 2025, il prezzo delle sigarette di molte marche subirà un aumento significativo. Per esempio, le sigarette JPS Original, JPS Red e JPS Silver, in astuccio da 20 pezzi, costeranno ora 5,40 euro, mentre quelle Peter Stuyvesant, nelle versioni Original, Gold e Original 100’s, saliranno a 6,00 euro. Le Gauloises Blondes Blu e Gauloises Blondes Rossa, entrambe in confezione da 20 sigarette, vedranno il prezzo aumentare a 5,30 euro, mentre i prodotti Davidoff, come il Davidoff Gold SL Line, il Davidoff Classic e il Davidoff Gold, arriveranno a costare 6,50 euro. Per chi preferisce le sigarette West, i prezzi saliranno a 5,00 euro per le varianti Original e Blue, mentre altre sigarette come le News Red e Peter Stuyvesant Gold 100’s arriveranno a 6,00 euro a confezione.

Le altre marche più costose

Anche le marche Pueblo e Mark Adams vedranno aumenti: per esempio, una confezione da 20 sigarette di Pueblo Classic e Pueblo Blue costerà ora 5,80 euro, mentre altre varianti di Pueblo come il Pueblo GT e Pueblo Orange seguiranno lo stesso rialzo di prezzo. Le sigarette JPS Blue Stream e JPS Red 100 subiranno anch’esse un aumento e arriveranno a 5,40 euro a confezione. Inoltre, le sigarette JPS SSL-Line Silver, JPS SSL-Line White, JPS Blue e JPS Red (in cartoccio) costeranno ora 5,20 euro a confezione. Infine, tra le marche che subiranno l’aumento ci sono anche i prodotti della linea Mark Adams, con il prezzo che salirà a 5,20 euro per tutte le varianti, comprese quelle Gold e Red, sia in formato 100 che KS.