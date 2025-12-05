Il sito dell'Agenzia delle Entrate si ferma dal 6 all'8 dicembre: ecco perché

Il portale online di Agenzia delle Entrate sarà fermo per due giorni, dal 6 all'8 dicembre, per alcune operazioni di adeguamento. Durante quel periodo, dunque, molti dei servizi non saranno disponibili. Stiamo parlando, nello specifico, del sito "Fatture e corrispettivi", un portale che viene comunemente impiegato dai titolari di partita Iva.

Si tratta di un servizio assolutamente necessario, poiché viene utilizzato per emettere o visionare fatture, ma anche per pagare le imposte. Agenzia delle Entrate è stata costretta a programmare questi due giorni di blocco per consentire delle operazioni di aggiornamento, indispensabili per adeguare il portale alle nuove modalità previste per quanto concerne la delega unica agli intermediari, secondo il provvedimento del 7 agosto 2025.

Dai giorni 6 e 8 dicembre, dunque, sarà possibile usare il portale per accedere ai servizi essenziali (inserimento delle dichiarazioni dei redditi, delle fatture elettroniche, dei versamenti e delle comunicazioni). Non sarà invece possibile accedere ai servizi che richiedono l'autenticazione tramite le credenziali dell'Area Riservata, come l'utilizzo dei servizi di Dichiarazione IVA precompilata, o altre funzioni presenti all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Al termine della manutenzione, prevista per l'8 dicembre, tutti i servizi torneranno operativi. Il risultato sarà quello di un portale più semplice e razionalizzato, con un più agevole sistema di comunicazione delle deleghe: i contribuenti potranno attivare con una sola operazione le deleghe rilasciate da soggetti intermediari. In sostanza, gli intermediari potranno gestire tutti i servizi utilizzando un'unica delega rilasciata dal contribuente. I contribuenti, dunque, non avranno più bisogno di rilasciare due deleghe separate. Si riduce, quindi, qualche passaggio dell'intricata burocrazia.

La delega unica sarà valida fino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento. La, si ricorda, è necessario compilare un nuovo modello specifico che sarà reso disponibile.