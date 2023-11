Skipass, alberghi e ristoranti: tutti i rincari per le vacanze sulla neve

Si prevede una serie di aumenti tutt'altro che irrilevante per chi ha già programmato vacanze sulla neve o ha intenzione di trascorrere sul manto bianco un periodo di pausa dalle fatiche quotidiane. I rincari si rifletteranno in maniera inevitabile anche sulle attività legate alla tanto suggestiva stagione invernale, che non sarà risparmiata dalle conseguenze negative con cui le famiglie già oggi fanno i conti. La settimana bianca è sempre più cara: un avviso chiarissimo ai tanti appassionati della neve.

La denuncia arriva da Assoutenti, che nel suo report ha analizzato i costi dei servizi sciistici e le spese che dovranno affrontare i vacanzieri. La partenza della stagione invernale sarà dunque caratterizzata da diversi aumenti che interesseranno il comparto della montagna. Nell'alveo del salasso rientrano skipass, alloggi, ristoranti e i vari servizi. Una situazione non proprio impeccabile per chi vorrebbe salire ad alta quota e immergersi nell'atmosfera che regala la neve.

Proseguono i rincari per quanto riguarda le tariffe degli skipass: rispetto allo scorso anno si registra un aumento dell'8,1% del biglietto giornaliero per il Dolomiti Superski, del 7,8% a La Thuile, del 7,7% a Bormio, del 7,6% a Livigno e del 6,5% a Courmayeur. Lo stesso discorso vale per gli abbonamenti stagionali: si va dal +6,5% per gli impianti della Valle d'Aosta al +3,9% del comprensorio Dolomiti Superski. Il quadro assume contorni ancora più negativi se si effettua un confronto con le tariffe del 2021, arrivando a incrementi del 22,1% a Livigno (da 52 euro a 63,50 euro).

L'associazione si è poi focalizzata sulle strutture ricettive per un soggiorno di una settimana nelle più rinomate località sciistiche italiane. Si parla di aumenti nel giro di un anno nell'ordine del 10%. A fotografare il tutto in maniera nitida è un esempio di listini relativi ad alberghi e chalet che prende in considerazione un periodo di 7 notti, per la precisione una camera doppia dal 30 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024: prenotando oggi attraverso i siti specializzati si prevede una spesa da 1.711 a 15.750 euro a Courmayeur, da 1.726 a 11.899 euro a Livigno, fino a 41.497 euro a Cortina d'Ampezzo, con un record di 58.475 euro presso uno chalet di lusso a Ortisei.

In sostanza - prendendo in considerazione le varie spese tra skipass, alloggi, ristoranti e servizi - per trascorrere una settimana bianca nella prossima stagione invernale ci si dovrà interfacciare con una spesa compresa in media tra i 1.500 e i 1.750 euro procapite. Nei fatti si tratta di un incremento medio dell'8% rispetto allo scorso anno. Una scia di stangate che non si interrompe dal 2022, quando il caro-energia ha avuto come logica conseguenza forti rincari sui servizi legati alla montagna.