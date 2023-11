Nuovi rincari per alberghi, lezioni di sci e skipass

Anche per quest'anno si prevedono costi in aumento per la stagione invernale 2023/2024. Il caro vita non ha purtroppo risparmiato anche la settimana bianca, come abbiamo visto lo scorso anno. Per la stagione in arrivo si prevede un nuovo incremento dei prezzi del 7,8%, con una crescita ulteriore rispetto a quelli dell'ultima stagione. Aumenteranno ancora le tariffe, con una crescita media nei listini pari al 13%. Questo quanto emerso dalla recente analisi effettuata da Skipass panorama turismo-Osservatorio italiano del turismo montano.

L'inizio della stagione invernale

Con l'arrivo del freddo si comincia a pensare alla settimana bianca e alla stagione invernale. Si inizierà prima di tutto dell'arco temporale che va dall'1 al 7 dicembre, col ponte dell'Immacolata. Una seconda fase è quella precedente al Natale, ossia dal 18 al 23 dicembre. Saranno questi i maggiori periodi di apertura a quella che sarà la stagione invernale dell'anno 2023/2024.

Rincari in arrivo

Anche per quest'anno, dunque, si prevedono rincari. Aumenteranno le tariffe degli impianti sciistici e quelle degli alberghi. Basti pensare che, secondo lo studio effetturato dall'osservatorio e riportato da AdnKronos, saremo costretti a spendere fino all'8,2% per una stanza d'albergo.

Per soggiornare in hotel durante le settimane bianche si potrà spendere fino al 7,7% in più, mentre se andiamo a vedere i weekend e l'alta stagione le cifre potranno salire anche del 12,2%. Ne conseguirà una crescita del 3,7% del fatturato, che sarà dunque migliore rispetto alla stagione invernale passata.

Costerà di più anche prendere lezioni di sci. Rispetto alla stagione precedente, infatti, si spenderà fino a 7,8% in più.

In aumento le lezioni di sci

Costerà di più anche la scuola di sci, dunque. Secondo quanto emerso dall'analisi della situazione attuale, un corso individuale di sci potrebbe arrivare a costare intorno alle 53,50 euro all'ora, che si traduce in un aumento di un euro rispetto allo scorso anno. Aumentati i costi anche per un'ora di corso di gruppo, che avrà una media di 26 euro, ossia 3 euro in più. Questa la decisione delle scuole di sci, che hanno previsto un aumento percentuale del 7,8%.

L'assicurazione obbligatoria

Come se ciò non bastasse, alle spese andranno aggiunti anche i costi relativi all'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione sci giornaliera è necessaria, e ad oggi costa dai 2 ai 3 euro. Un contratto stagionale, tuttavia, può arrivare a costare dai 30 ai 50 euro.

Nessuno può esimersi dal sottoscrivere un'assicurazione, divenuta obbligatoria col Decreto Legislativo 40/2021, che regola la sicurezza nelle discipline sportive invernali. I nuovi obblighi sono diventati attivi dallo scorso 1 gennaio 2022.

In caso di mancanza di assicurazione le autorità possono procedere con una sanzione che costerà agli sciatori dai 100 ai 150 euro, con tanto di ritiro dello skipass.