Supermercati, ecco quelli aperti a Pasqua e Pasquetta

Il week-end di Pasqua e il successivo giorno di Pasquetta saranno giornate molto difficili per chi vuole recarsi nei supermercati ed effettuare la consueta spesa. Tra alcuni scioperi indetti per la giornata odierna e le chiusure da calendario pasquale, sarà difficile trovarne alcuni aperti. C'è da dire, però, che in molti casi saranno effettuate aperture parziali anche in base all'esigenza del territorio: il sistema sarà eteorogeneo, ecco perché è bene anche informarsi sui siti web delle catene alimentari preferite.

Le aperture a Pasqua

Una delle giornate più difficili sarà proprio la Domenica di Pasqua 31 marzo: le chiusure saranno a tappeto ma alcuni Coop Liguria rimarranno con le saracinesche alzate soltanto la mattina, discorso diverso per i punti vendita Coop e Ipercoop sparsi nel territorio nazionale che non apriranno. Chiusure a tappeto anche per i supermercati delle aziende Lidl ed Esselunga mentre Conad si regolerà diversamente con i singoli punti vendita a decidere sul da farsi (più facile che siano aperti mezza giornata quelli nei grandi centri urbani).

Discorso molto simile per Carrefour con i singoli punti vendita a decidere per eventuali aperture nel giorno di Pasqua. Rimarranno chiusi, invece, le catene Decò, Tosano e VéGé, i Bennett aperti soltanto nelle località più affollate di turisti. Osserveranno mezza giornata di apertura i supermercati Gigante.

Chi sarà aperto a Pasquetta

Andrà meglio per Lunedì dell'Angelo 1° aprile, giornata di Pasquetta, con aperture maggiori rispetto al giorno precedente: per i Conad e Carrefour sarà bene contattare direttamente il servizio clienti o controllare i relativi siti Internet, i Coop saranno aperti dalle 9 alle 20 mentre in Lombardia, come ricorda il Corriere, saracinesche alzate soltanto dalle 8 alle 14. Disponibili e con orario continuato anche gli Esselunga sul territorio nazionale per l'intera giornata. Situazione differente per Lidl, alcuni di essi aperti ma con orari ridotti così come i Decò che rimarranno aperti soltanto in mattinata. Buone notizie per Bennet e Tosano, aperti per l'intera giornata di Pasquetta.

Lo sciopero di oggi