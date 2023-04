Supermercati, ecco i punti vendita aperti il 1° maggio

Il giorno della Festa del Lavoro, il primo maggio, è per eccellenza il giorno dell'anno in cui la stragrande maggioranza di attività commerciali ed esercenti tengono le loro saracinesche abbassate così come non si lavora negli uffici, nei negozi e le scuole sono chiuse. In molti, però, hanno deciso di rimanere a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità alimentare come nel caso di alcune catene di supermercati.

I centri aperti

Iniziano con lee catene Pam e Bennet che saranno a disposizione del pubblico ma praticamente con gli stessi orari praticati nei giorni festivi (chi farà mezza giornata e chi orario ridotto). Diventa importamte così, controllare sui social e sui portali web gli orari che adotteranno quelli più vicini la zona interessata. Stesso discorso per i Carrefour che adotteranno una politica non univoca, l'apertura sarà a macchia di leopardo ed è consigliabile informarsi prima di recarsi presso il punto vendita. Aperti, con orari differenti, anche le catene Tigros.

Le aperture riguarderanno anche le catene dei supermercati MD ma, anche in questo caso, gli orari saranno diversi rispetto ai giorni feriali. Aperti anche i Penny che, come ricorda il Corriere della Sera, seguiranno orari differenti: alcuni aperti per l'intera giornata, altri ancora soltanto per poche ore, è per questo motivo che le informazioni sul web diventano fondamentali. Aperture straordinarie al pubblico anche per gli iN's in molti centri del territorio nazionale. La situazione, comunque, riguarderà i centri delle singole città con variazioni che potrebbero essere notevolmente diversi anche per le stesse catene poste a pochi chilometri di distanza. Aperture, ma in questo caso regionali, anche per NovaCoop che opera in Piemonte e in alcune aree limitate della Lombardia.

Chi rimarrà chiuso