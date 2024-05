Supermercati, la lista dei punti vendita aperti il 1° maggio

Nonostante la Festa del Lavoro, pur con alcune difficoltà gli italiani potranno fare la spesa anche nella giornata odierna grazie alle numerose aperture di supermercati e catene alimentari. In molti hanno deciso di rimanere con le saracinesche alzate, altri osserveranno un turno unico di mezza giornata ma ci saranno anche inevitabili chiusure.

Le scelte odierne

In rigoroso ordine alfabetico, vediamo l'elenco con la scelta delle principali aziende ricordando a tutti i consumatori che è sempre bene controllare i rispettivi siti web e contattare il servizio clienti, laddove previsto, per scoprire se il supermercato nella zona di residenza è aperto o chiuso ma anche per informarsi sugli orari di apertura che potranno essere differenti da città a città. La catena Aldi ha scelto di rimanere aperta ma osservando un orario domenicale, ossia con aperture e chiusure posticipate. Ottime notizie anche per quanto riguarda i Bennet e Carrefour, la maggior parte dei quali rimarranno aperti per l'intera giornata, mattina e pomeriggio. Situazione diversa per i Conad per i quali conviene informarsi singolarmente: alcuni saranno aperti soltanto mezza giornata, altri chiusi.

Notizie non buone per i clienti Coop: tutti i punti vendita da nord a sud rimarranno chiusi. È previsto un orario diurno per le catene Crai mentre Despar ha annunciato che i suoi punti vendita sul territorio nazionale osserveranno un'apertura straordinaria così com'era accaduto anche per il 25 aprile. Come la Coop, invece, anche Esselunga quest'oggi avrà le saracinesche abbassate: sulla pagina web, tra le notizie in evidenza, l'annuncio che tutti i negozi saranno chiusi per il 1° maggio.

Il Gigante sarà aperto per tutta la giornata così come anche la scelta di Lidl è rivolta verso l'apertura di molti supermercati ma i clienti sono invitati a controllare sul sito web il punto vendita scelto per controllarne gli orari. Ottime notizie anche per le persone che si recano a fare la spesa da Pam Panorama, le aperture saranno per l'intera giornata dalle 8 alle 21. I supermercati della catana Tigros, infine, osserveranno sì un'apertura ma che sarà destinata al solo orario mattutino.

Cosa accade con i centri commerciali

Anche nel caso dei centri commerciali è bene informarsi singolarmente in base a quello in cui si decide di recarsi: oltre a numerosi negozi, si trovano punti alimentari e supermercati e per questo possono tornar comodo in un giorno festivo come quello di oggi. Diciamo subito che la maggior parte dei centri è pronto a ospitare migliaia di persone da nord a sud con orari di apertura e chiusura mediamente compresi tra le 10 e le 20.

Gli Outlet, infine, saranno aperti per l'intera giornata.