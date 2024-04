Supermercati, quali sono i punti vendita aperti il 25 aprile

Anche il 25 aprile, giorno della festa della Liberazione, da nord a sud del Paese saranno molti i punti vendita aperti che danno la possibilità di fare la spesa a milioni di italiani che decidono di rimanere a casa o di rientro da una giornata fuori porta: la maggior parte delle principali catene di supermercati non abbasseranno la saracinesca in molti casi fino a sera ma sarà sempre bene informarsi sui canali web e social dei singoli punti vendita per conoscere gli esatti orari di apertura.

Iniziamo con le catene che dovrebero rimanere aperte per l'intera giornata dalle 8 alle 20: tra questi ecco la catena Aldi presente al Nord Italia e i Carrefour sparsi sul territorio nazionale. Sarà sempre bene comunque collegarsi con il sito web dove appare una scritta generica: " Gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni, chiamaci per maggiori informazioni. Non sono previsti orari straordinari". Coop e Ipercoop, invece, osserveranno aperture di mezza giornata o comunque orari differenti in base alle città, anche in questo caso è bene informarsi con i canali ufficiali anche tramite telefonata.

I supermercati Conad promettono di essere aperti anche in questo giorno di festa, la maggior parte dei quali per l'intera giornata, discorso simile per Crai che non fornisce, però, informazioni ufficiali in merito. Andiamo ai Despar aperti per tutta la giornata ma alcuni punti vendita potrebbero osservare una pausa pranzo con chiusure tra le 14 e le 16. Previste aperture straordinarie in questo 25 aprile anche per gli Esselunga sparsi sul territorio nazionale. Discorso simile anche per Eurospin ma con orari da verificare punto vendita per punto vendita. Per quanto riguarda Il Gigante, invece, la maggior parte dei punti vendita saranno aperti per l'intera giornata mentre altri soltanto in mattinata, ecco perché diventa importante cercare informazioni dettagliate sul singolo negozio.

I punti Famila sono previsti aperti anche in un giorno festivo ma con orari differenti in base alle città: ad Imola, per esempio, ci sarà orario continuato dalle 9 alle 19.30 mentre a Salerno soltanto mezza giornata fno alle 13.30. Lidl ha deciso di rimanere aperto per la Festa della Liberazione: non è chiara l'indicazione sull'orario, importante contattare il singolo supermercato per esserne sicuri tramite sito web o numero telefonico. In questo caso l'assistenza clienti è possibile anche tramite chat.

Aperture straordinarie anche per i supermercati Pam Panorama che sul proprio sito web fornisce informazioni dettagliate su ogni punto vendita sparso sul territorio nazionale, la maggior parte dei quali con orari 9-21.

Segue la stessa lineache sul proprio sito Interne ha pubblicato le indicazioni precise città per città con gli orari di apertura per il 25 aprile.