Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cittadini |Come si versa

C'è una "tassa etica" sul porno: il 25% che si aggiunge alle imposte

La misura si applica alla quota di reddito netto attribuibile ai ricavi dell’attività rientrante nella norma

C'è una "tassa etica" sul porno: il 25% che si aggiunge alle imposte
00:00 00:00
I punti chiave

In Italia la misura comunemente chiamata “tassa etica” o “porno tax” è un’addizionale alle imposte sul reddito prevista dal comma 466 della legge 266/2005. Non introduce un’imposta separata: aggiunge un prelievo ulteriore, con aliquota del 25%, quando il contribuente realizza redditi collegati a specifiche attività individuate dalla norma. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Quanto vale e su cosa si applica davvero

L’aliquota è del 25%, ma il punto decisivo è la base imponibile. La disciplina, infatti, non dice “25% di tutto il reddito” in modo indiscriminato: aggancia l’addizionale alla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente riferibile ai ricavi o compensi dell’attività interessata, rispetto al totale dei ricavi o compensi. In sostanza, se un soggetto svolge più attività e solo una parte dei ricavi rientra nel perimetro previsto, l’addizionale segue quella porzione. Solo quando l’attività rientrante nella norma coincide con l’intera attività economica, l’effetto può avvicinarsi a un 25% applicato sull’intero reddito imponibile.

Che cosa si intende per “materiale pornografico”

La definizione operativa è nel DPCM 13 marzo 2009. Per “materiale pornografico” si intendono opere e contenuti anche informatici o telematici in cui siano presenti immagini o scene con atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti. Questo dettaglio è importante perché delimita il perimetro in modo testuale: non coincide automaticamente con ogni contenuto “per adulti” inteso in senso generico.

Dove si indica in dichiarazione

Nella stessa cornice normativa, la disciplina è stata estesa anche alle trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico tramite numerazioni a sovrapprezzo. Anche questa definizione è trattata dal DPCM 13 marzo 2009 e viene richiamata negli atti di prassi. Il DPCM 13 marzo 2009 prevede la compilazione di un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi per i soggetti interessati. Inoltre chiarisce che, per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano le regole ordinarie delle imposte sui redditi, salvo previsioni specifiche.

Come si paga

Il pagamento avviene con modello F24. La Risoluzione 107/E del 22 aprile 2009 istituisce i codici tributo per il versamento dell’addizionale, distinguendo tra IRPEF e IRES e tra saldo e acconti, e fornisce le istruzioni operative per la compilazione dell’F24 (sezione “Erario”, anno di riferimento e gestione delle rate). La Risposta a interpello n. 285/2025 (4 novembre 2025) dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’addizionale può applicarsi anche ai contribuenti in regime forfetario quando ricorrono i presupposti.

La stessa risposta spiega il criterio di calcolo nel forfetario: si determina una base imponibile applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi rientranti nell’attività considerata, e su quella base si applica poi l’aliquota del 25%. Nella risposta viene inoltre indicata la collocazione in dichiarazione nel Modello Redditi PF, quadro RQ, sezione dedicata, con il rigo specifico per l’imposta.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica