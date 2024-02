“Ti pago per fare dei post”. Ecco come funziona la truffa per diventare influencer

Le truffe online sono all’ordine del giorno, ma c’è una frode in particolare che colpisce chi utilizza i social. Si tratta di un inganno ben articolato mirato a influencer e coloro che stanno spesso online. In questo caso la vittima è la sottoscritta e in questo articolo vi racconterò cosa è accaduto e cosa fare per non cadere in questa truffa ben architettata.

Cosa è accaduto

Nella giornata di sabato 24 febbraio 2024 ho ricevuto una mail che sembrava provenire direttamente dal team di un noto brand fondato a Parigi. L'invito era accattivante: pacchetti mensili gratuiti, sconti esclusivi, e un generoso pagamento di mille euro per post. Tutto ciò che dovevo fare era condividere i capi di questo nuovo brand di moda sul mio profilo Instagram. Inizialmente, tutto sembrava legittimo. I contatti forniti corrispondevano a nomi reali, e i profili LinkedIn di coloro che mi proponevano la collaborazione confermavano la loro appartenenza all'azienda.

La proposta

La proposta era allettante: otto capi di lusso gratuiti al mese, possibilità di negoziare i pagamenti in base alla crescita della popolarità dei contenuti. Lo scambio è avvenuto tramite una conversazione via mail (il mio indirizzo è pubblico sul profilo Instagram). Mi è stato chiesto di scegliere i capi e fornire il metodo di ricezione del pagamento preferito. Incuriosita e anche molto scettica sulla proposta, ho seguito il flusso e ho chiesto ulteriori dettagli, compreso il modulo della privacy policy. Ma le risposte sono state vaghe e inconsistenti. Lì è scattato il campanello d'allarme. La conferma definitiva della truffa è arrivata quando, dopo aver scelto gli articoli, mi è stato chiesto di effettuare un pagamento per la spedizione dei capi a un indirizzo PayPal sconosciuto che palesemente non aveva nulla a che fare con l’azienda.

Il pagamento

Il pagamento è stato giustificato dalla necessità di anticipare il costo della spedizione e il messaggio in cui venivano inoltrare le coordinate per il versamento specificava: “Make payment to our Italy delivery department manager PayPal account below: Family and friends. Simi Koruthu, Lovelyenpath42@gmail.com”. In sostanza mi è stato chiesto di effettuare un pagamento a un soggetto sconosciuto nella formula “Famiglia e amici” tramite PayPal. Un versamento che sarebbe stato difficile tracciare e, soprattutto, perché una grande azienda che produce abiti avrebbe dovuto fornire queste coordinate che non richiamavano il brand e senza l’esistenza di un contratto? Quindi ho deciso di fare ulteriori ricerche, contattando direttamente l'HR manager su LinkedIn senza ottenere risposte. La sofisticazione con cui è stata orchestrata dimostra quanto sia importante la vigilanza nel mondo delle collaborazioni online. È quindi bene essere molto prudenti, verificare sempre e, soprattutto, non effettuare pagamenti se non si ha la sicurezza che dall’altra parte ci sia una realtà solida e affidabile.

Come difendersi

Nel caso in cui un qualsiasi brand proponesse di partecipare a programmi di influencer è fondamentale stipulare contratti chiari che definiscano ruoli, responsabilità e compensazioni. Inoltre è bene assicurarsi che i marchi o le persone con si interagisce siano legittimi ed evitare di condividere informazioni personali sensibili online. Prima di impegnarsi è importante cercare recensioni e raccomandazioni di servizi e collaborazioni. L'esperienza degli altri può dare un'indicazione sulla loro affidabilità.