Novità per i cani sui treni, viaggiano gratis su Frecce e Intercity: ecco fino a quando

Belle notizie per i possessori degli amici a quattro zampe. Da oggi i cani di qualsiasi taglia viaggiano gratis, fino al 15 settembre 2025, sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (gruppo FS). Da quanto si apprende dalla nota, questa opportunità rende molto più semplice gli spostamenti con il proprio animale domestico.

Nel dettaglio la promozione si chiama “Cani Gratis”. Da un lato permette infatti di portare a bordo il proprio cane anche al di fuori dell'apposito trasportino. Dall’altro, però, il cane deve essere tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Una volta selezionato l'itinerario, è sufficiente prenotare il biglietto per il proprio animale selezionando il servizio "Viaggia con il tuo cane" al momento dell'acquisto. L'opzione è disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia. Gli animali di piccola taglia che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm viaggiano sempre gratis.

Altro discorso per quanto riguarda i cani di taglia grande sui treni regionali. In questo caso ci sono limitazioni più stringenti. In primis questi cani sono ammessi a bordo se si acquista per loro il relativo biglietto, pari a uno di seconda classe, con una tariffa ridotta del 50%. Si ricorda che è necessario portare sempre con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina e il libretto sanitario, o in alternativa - per i cittadini stranieri - il passaporto del cane.

Diverse sono le regole per i cani di assistenza che infatti sono ammessi gratuitamente su tutte le categorie di treni, classi o livelli di servizio, nelle carrozze ristorante/bar, nei FrecciaLink e negli autobus sostitutivi. Gli obblighi sopracitati non valgono per i cani di assistenza.