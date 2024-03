"Hai vinto un buono". Ma la verità è un'altra: ecco cosa non fare

Anche nel periodo pasquale le frodi non si fermano, specialmente quelle online. Un esempio recente riguarda Shein. Si tratta di una truffa che coinvolge la promessa di un finto buono di 300 euro offerto dalla nota azienda di fast fashion cinese. Centinaia di utenti sono stati ingannati da questa pratica, che mira a ottenere dati sensibili. I truffatori promettono un voucher da utilizzare sul sito di Shein, ma in realtà cercano di raccogliere informazioni personali e dati di carte di credito e prepagate. Ecco cosa è accaduto e come evitare questo tipo di frodi.

Cosa è successo

Sfruttando la fama dell'e-commerce Shein, alcuni individui senza scrupoli stanno ingannando diverse persone online con la promessa di buoni regalo dal valore di 200, 300 o 500 euro, spendibili sul popolare sito cinese. I truffatori, mimetizzando lo stile e l'immagine del marchio, inviano messaggi tramite e-mail, annunci sui social media o catene su WhatsApp, indirizzando gli utenti verso un sito web falso. Viene offerto un concorso esclusivo dove le vittime vengono coinvolte in sondaggi o giochi a premi, con la promessa di vincere il tanto desiderato buono. Nel momento in cui vengono completati tutti i passaggi e annunciato il "premio", i truffatori indirizzano gli utenti a inserire i dettagli della loro carta di credito su un sito, che sembra quello di Shein ma non lo è, affermando che è necessario per riscuotere il premio. Tuttavia, questo premio è del tutto fittizio. I dati della carta, inclusi il CVV e tutti i codici, vengono raccolti su un sito non sicuro, consentendo ai truffatori di effettuare acquisti online non autorizzati.

Il provvedimento dell’azienda

Vista la diffusione di questa truffa, Shein Italia ha deciso di intervenire, comunicando sui propri canali social la presenza di questo finto buono e offrendo consigli su come individuare e scongiurare tali inganni. Il tutto, ribadendo che ogni comunicazione dell'e-commerce arriva esclusivamente dagli account ufficiali o da indirizzi email che terminano con @shein.com o@sheingroup.com. Inoltre Shein non richiede mai il versamento tramite un app di pagamento mobile.

Come evitare le truffe

Per evitare di cadere vittima delle truffe online legate ai buoni regalo, è importante adottare alcune precauzioni. In primo luogo, è bene verificare sempre l'affidabilità del mittente e dell'offerta controllando se il sito o l'e-commerce è autentico risulta affidabile, leggendo recensioni e verificando se sono presenti errori grammaticali o di formattazione nei messaggi. Inoltre, bisogna diffidare dalle offerte che sembrano “troppo belle per essere vere”, se vengono promessi buoni regalo di grandi cifre in cambio di informazioni sensibili, è probabile che si tratti di una truffa.

Infine è consigliabile mantenere aggiornati i propri software di sicurezza e proteggete sempre i dati personali.