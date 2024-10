Truffa del Telepass: ecco come non farsi fregare

Ascolta ora 00:00 00:00

Telepass è finita nel mirino dei truffatori. Dopo il caso in cui l'azienda è finita nel mirino dei consumatori a causa dell'incremento dei prezzi. Si tratta di un marchio noto e affidabile in grado di far cadere i consumatori nell’inganno del phishing che può causare un danno economico significativo, svuotando addirittura le tasche della vittima. Ecco cosa c’è da sapere e come non cadere nella trappola.

La truffa

Come anticipato, questo tipo di frode è nota come “phishing”, una strategia ingannevole dove i criminali tentano di ottenere dati personali e sensibili, come i numeri delle carte di credito, tramite messaggi falsi che sembrano provenire da fonti affidabili. Nel caso in questione, i truffatori si avvalgono del nome di un marchio noto come Telepass per conquistare la fiducia degli utenti e spingerli a rivelare informazioni finanziarie. La truffa è orchestrata in modo mirato: l’offerta di un premio, in questo caso un kit per la riparazione dell’auto, suscita interesse, mentre la richiesta di un modesto pagamento per la spedizione appare plausibile, portando così la vittima a fornire i dati della propria carta di credito. Il vero obiettivo è raccogliere queste informazioni per realizzare frodi finanziarie. La notizia della frode arriva da Libero Tecnologia che ha spiegato il metodo utilizzato dai malintenzionati attacco di phishing.

Come proteggersi dal phishing

Per proteggersi dalle truffe di phishing, è fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni che si ricevono. Innanzitutto, è bene verificare sempre l’indirizzo email del mittente, poiché i truffatori spesso utilizzano domini simili a quelli delle aziende legittime. È consigliabile non cliccare sui link sospetti contenuti in email o sms, ma piuttosto digitare manualmente l’url nel browser. Inoltre non bisogna mai fornire informazioni personali, come password o dati bancari, tramite email o messaggi di testo, poiché nessuna azienda affidabile chiederà mai queste informazioni in quel modo. Nel caso in cui si abbiano dei dubbi sulla veridicità di una comunicazione, è bene contattare direttamente l’azienda utilizzando i canali ufficiali, come il sito web o il servizio clienti. L’attivazione dell’autenticazione a due fattori, se disponibile, può fornire un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account. Inoltre, è importante mantenere aggiornati il sistema operativo e le applicazioni per proteggersi da eventuali vulnerabilità. Utilizzare software di sicurezza, come antivirus e antimalware, può anche aiutare a difendersi. È bene fare attenzione ai messaggi che creano un senso di urgenza, poiché i truffatori li utilizzano per indurre la vittima a reagire in fretta. Inoltre se si ricevono comunicazioni sospette, è bene segnalarle all’azienda interessata e alle autorità competenti per contribuire a prevenire ulteriori truffe.

Infine, sul caso specifico di Telepass, coloro che ricevono comunicazioni via posta elettronica i quali simulano messaggi inviati dall’azienda, hanno la possibilità di chiamare l’assistenza clienti al Numero Verde 800 078 678 per chiedere chiarimenti.