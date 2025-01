Truffe via sms: smishing e phishing, il pericolo che ruba dati e denaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Da tempo, le truffe via sms stanno mettendo a dura prova la sicurezza dei cittadini italiani. Questi attacchi, noti come smishing, rappresentano una variante del più conosciuto phishing, ma sfruttano i messaggi di testo anziché le email per ingannare le vittime. L'obiettivo resta sempre lo stesso: ottenere informazioni sensibili come dati bancari, credenziali o numeri di carte di credito, sfruttando la fiducia e l'urgenza percepite dalle persone. In questo articolo, esploreremo come riconoscere e proteggersi da queste minacce sempre più diffuse.

Come funziona la truffaa

Il meccanismo di truffa è sempre lo stesso: i criminali inviano un messaggio di testo che imita in modo più o meno verosimile le richieste di un'organizzazione legittima. Può trattarsi, ad esempio, di un corriere, una banca o un sito di e-commerce. Gli scopi di queste truffe possono essere diversi: sottrarre denaro o ottenere informazioni sensibili, ma l'obiettivo finale rimane invariato, ovvero quello di accedere al patrimonio della vittima.

Raccomandazioni importanti

Ma come proteggersi da queste insidie, soprattutto se non si è esperti di tecnologia o se non si riconosce subito un tentativo di frode? La risposta è semplice: nessuna azienda o ente affidabile chiederà mai informazioni personali tramite sms, chiamate telefoniche o email, nemmeno se il mittente sembra essere autentico. Inoltre, se nel messaggio compaiono errori grammaticali o se traspare un senso di urgenza, è quasi sempre un tentativo di truffa. Pertanto, la raccomandazione è di non rispondere, di cancellare immediatamente il messaggio e, ovviamente, di evitare di cliccare su eventuali link. In soccorso arrivano anche le applicazioni e le funzionalità integrate nei sistemi operativi, come iOS e Android, che offrono strumenti di protezione contro questo tipo di frodi (ne parliamo più dettagliatamente qui).

Come difendersi

È fondamentale adottare alcune precauzioni semplici ma efficaci. Prima di tutto, non bisogna mai condividere informazioni personali, bancarie o password in risposta a SMS, email o telefonate, anche se sembrano provenire da fonti legittime. In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente l'organizzazione tramite canali ufficiali, come il numero di telefono presente sul sito web ufficiale. Inoltre, è importante fare attenzione ai segnali di allarme, come errori ortografici, richieste urgenti o link sospetti che conducono a siti web non familiari. È consigliabile anche utilizzare un software di sicurezza, che possa bloccare automaticamente i messaggi dannosi, e attivare le funzionalità di protezione integrate nel proprio smartphone, come filtri anti-spam e blocco delle chiamate anonime.

Infine, mantenere sempre aggiornato il sistema operativo del dispositivo e le applicazioni di sicurezza aiuta a prevenire potenziali vulnerabilità. Adottando queste buone pratiche, si riduce significativamente il rischio di cadere vittima di truffe online.