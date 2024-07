Vacanze e viaggi, 5 ragioni per pensare a una polizza

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo un'indagine di Federalberghi condotta da Tecnè, ben 36 milioni di connazionali si godranno un periodo di relax tra giugno e settembre. Il 90% resterà in Italia. Una tendenza che si sta mostrando è quella delle “vacanze multiple”, cioè più brevi, ma più frequenti. Un terzo dei vacanzieri (circa 10,4 milioni) ha già in programma di fare più di un viaggio durante l'estate. Tra questi, 3,6 milioni faranno almeno un altro periodo di svago, 3,1 milioni ne faranno due e 1,7 milioni addirittura tre. Più viaggi, più interruzioni dalla routine, più svago. Ma anche qualche rischio in più. È innegabile che ogni spostamento si porta dietro il piacere del viaggio e della vacanza, ma anche l’ineliminabile “rischio” di un areo perso, di un piccolo incidente d’auto, di una prenotazione alberghiera che non va a buon fine. Non si tratta di fare gli uccelli del malaugurio, ma di essere realisti e quindi cercare di proteggersi. E ci sono i modi per farlo, e quindi per partire con il cuore più leggero, intenti solo a riposare e divertirsi.

Instant Insurance

È opportuno assicurarsi. Gli italiani sono notoriamente “sotto assicurati”, ma è il caso di invertire la tendenza. Nell’ambito delle coperture viaggio sta diventando sempre più frequente il ricorso all’instant insurance. Si tratta di coperture il cui processo di sottoscrizione avviene molto rapidamente e che permette di coprire un arco temporale limitato in concomitanza con eventi particolari, come il viaggio per una vacanza. La sottoscrizione può avvenire direttamente dal proprio smartphone o utilizzando il servizio di assistenza telefonica dedicata.

Infatti, l’automazione e l’ottimizzazione della procedura, grazie all’utilizzo di strumenti informatici basati su modelli di “business process automation”, permette di sottoscrivere la pratica in un istante, in qualsiasi luogo ci si trovi e a qualunque orario.

Cinque aree di rischio

Sono almeno cinque le aree di “rischio” che si possono manifestare durante il breve o lungo periodo di viaggio e di vacanza. Vediamoli.