Frutta e verdura al supermercato: come capire se sono davvero fresche

Nell'organizzazione degli spazi all'interno dei supermercati la frutta e la verdura occupano spesso e volentieri un ruolo di primo piano: la scelta di far sì che si tratti dei primi prodotti con cui i clienti hanno a che fare nel "giro" tra le corsie non è casuale, ma non si tratta dell'unica strategia per incentivarne l'acquisto.

Se c'è un elemento che si può notare fin da subito, anche a un primo sguardo, è l'aspetto invitante sia di frutta che di verdura, ma il vero problema è che a un'apparenza pressoché impeccabile non corrisponde sempre un sapore all'altezza, anzi. A ciò si aggiunga che rispetto a un piccolo negozio specializzato o al mercato ortofrutticolo l'acquisto è reso più complesso sia dal fatto che non ci sia sempre qualcuno a cui chiedere un suggerimento né la possibilità di effettuare un assaggio prima di decidere se comprare o meno un prodotto.

Ma a parte questo "salto nel buio" ci si trova a dover fronteggiare dei piccoli trucchi molto diffusi a cui nei supermercati si ricorre tradizionalmente per invogliare il cliente all'acquisto. Frutta e verdura esposte nelle casse sono spesso tirate a lucido con l'ausilio di cere e quindi spruzzate con dell'acqua: l'aspetto lucido e brillante e le goccioline sulla superficie contribuiscono a creare nella nostra mente una sensazione di freschezza.

I problemi, ovviamente, arrivano al momento dell'assaggio: trattandosi di prodotti per la grande distribuzione, il livello di maturazione non è sempre sufficiente, dato che vengono tagliati quando ancora leggermente acerbi proprio per affrontare lunghi viaggi verso i punti vendita. E questo senza considerare il fatto che talvolta le aziende produttrici per l'ingrosso utilizzano pesticidi e prodotti per favorire la conservazione di frutta e verdura.

Una volta consapevoli di questi escamotage, l'unico modo per ovviare al problema è quello di prediligere l'acquisto presso piccoli rivenditori specializzati, produttori locali o direttamente al mercato ortofrutticolo: le possibilità di trovare prodotti più gustosi e salutari s'incrementano sensibilmente. Altro suggerimento, è quello di comprare sempre frutta e verdura di stagione, più salutare nonché saporita oltre che economica.

Se poi l'idea di

base è quella che gli alimenti nei supermercati sono sempre meno cari e quindi convenienti è meglio abbandonarla fin da subito: al giorno d'oggi i prezzi sono abbastanza livellati, per cui si tratta solo di una suggestione.