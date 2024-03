Compagnie aeree, voli fuori stagione a 170 euro. Ecco come risparmiare

Le low cost non esistono più? Una domanda legittima visto il caro voli. Oggi sembra quasi impossibile scovare offerte a 9,99 euro, i prezzi per le capitali Ue e il Mezzogiorno sono lievitati notevolmente, non solo nel periodo pasquale oppure tra il 25 aprile e il primo maggio ma anche nei cosiddetti periodi “morti”. Un biglietto aereo per queste mete citate con una compagnia “low cost” può costare fino a 170 euro. Ecco come risparmiare.

Il periodo

Durante il periodo che abbraccia le festività di Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio, si registra una tendenza al rialzo dei prezzi dei viaggi, con aumenti evidenti o tariffe ancora notevolmente elevate in diversi casi. Questo trend è spesso alimentato anche dagli algoritmi utilizzati per stabilire i costi, i quali tengono conto di vari fattori come la destinazione, il momento e il metodo di prenotazione. In particolare, durante la Pasqua, tra tutte le compagnie aeree, compresa Ita Airways, si possono osservare tariffe che possono arrivare fino a 200-300 euro per un singolo biglietto. Per esempio, i costi medi registrati mostrano un aumento del 139% per i viaggi da Roma a Brindisi e del 93% per i voli da Milano a Catania. Questi incrementi significativi riflettono la forte domanda durante le festività, portando a una variazione considerevole nei prezzi dei viaggi aerei in questo periodo. I dati provengono da uno studio delle rilevazioni effettuate da Federconsumatori e Assoutenti.

Quando acquistare i biglietti

Quando è il momento migliore per acquistare i biglietti aerei per cercare di risparmiare? I giorni ottimali sembrerebbero martedì e mercoledì, poiché in quei momenti la pressione degli acquirenti tende a diminuire, mentre l'orario ideale è dopo le 23. Inoltre, è consigliabile cercare le migliori tariffe online il giovedì e la domenica mattina, preferibilmente presto, dopo la notte, quando i database vengono aggiornati con nuovi voli, talvolta a prezzi inferiori rispetto ai precedenti. Anche i mesi possono far lievitare o meno i prezzi, è importante tenere presente che quelli considerati di "bassa stagione", come novembre, gennaio e febbraio, offrono spesso tariffe più convenienti. Questi sono consigli semplici ma cruciali, specialmente considerando che la maggior parte dei viaggiatori, soprattutto la generazione under 35, effettua i propri acquisti di viaggio esclusivamente online, con l'obiettivo di ottenere il miglior prezzo e massimizzare il risparmio.

Come trovare i voli low cost

Per trovare un biglietto aereo a basso costo ed evitare eventuali aumenti improvvisi delle tariffe, è consigliabile navigare in modalità anonima per sfuggire al "dynamic pricing", una pratica in cui le compagnie aeree aumentano le tariffe quando notano un aumento dell'interesse da parte del passeggero. Utilizzare piattaforme che forniscono una panoramica completa dei voli disponibili e dei relativi costi, può aiutare ad avere una visione completa delle offerte ma attenzione, è meglio recarsi sul sito ufficiale della compagnia per procedere alla prenotazione. Una volta sulla piattaforma scelta, è bene inserire il proprio percorso di viaggio e esaminate attentamente le migliori offerte disponibili. Quando è stata individuata l'offerta più conveniente, è consigliabile trasferirsi direttamente sul sito ufficiale della compagnia aerea per effettuare l'acquisto del biglietto.

Cosa è accaduto

Il mercato del trasporto aereo italiano ha registrato nel 2023 circa 163 milioni di passeggeri. Il mercato ha poca offerta e più domanda e così i prezzi lievitano.

Le compagnie low cost hanno sottolineato come dopo le perdite e gli esuberi causati dal Covid, i due principali produttori di aerei abbiano avuto problemi specifici per modelli (dai motori degli Airbus A320 ai portelloni di Boeing 737 Max9), diminuendo l'offerta del 5% sul 2019 e il prezzo del carburante è aumentato del 50% in cinque anni.