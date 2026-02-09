Negli anni del declino dell'Unione Sovietica, la maggior parte dei cittadini, sotto quella fredda tirannia, si rendeva conto che il loro sistema era irrimediabilmente corrotto. Ma per la maggior parte, continuavano a ripetere la stessa routine, gli stessi slogan e a condurre le loro vite come se non si potessero cambiare. I commissari erano al potere, i poveri erano sotto controllo e ciò che restava della classe media era impantanato nella disfunzione e, a volte, nella disperazione. Il sistema, tuttavia, non era indistruttibile.

L'accumulo di corruzione, nel corso del XX secolo, esercitò un'enorme pressione sullo Stato. E individui coraggiosi che superarono la paura della punizione iniziarono a dire la verità. Col tempo, l'Impero Sovietico sarebbe crollato.

Una dinamica simile si sta verificando ora nello Stato della California. Il Golden State fu fondato sul sogno di una frontiera infinita e sul desiderio di costruire una civiltà ai margini del continente americano. Ora, lo Stato è gravato da un'enorme corruzione. La classe dei commissari, che si è insinuata all'interno delle istituzioni governative, ha accumulato un potere enorme e ha privato la classe media californiana della sua libertà, del suo reddito e, a volte, della sua capacità di distinguere il vero dal falso.

I problemi della California sono ben noti: finanze insostenibili, frodi endemiche, senzatetto, corruzione sindacale, razzismo Dei (Diversità, Identità e Diritti Umani), criminalità incontrollata e una rete di ong che dirotta il denaro dei contribuenti per fini di parte. Eppure i media, dal San Francisco Chronicle al Los Angeles Times, sembrano aver fatto di tutto per oscurare queste realtà fondamentali. Sono stati catturati dagli stessi fervori ideologici delle istituzioni governative e, di fatto, sono diventati canali di propaganda per la classe politica permanente della California.

Sono nato e cresciuto in California e ho visto come lo Stato è cambiato nel corso degli anni. Abbiamo avuto l'apogeo del conservatorismo californiano, da Nixon a Reagan, gli anni controversi di Gray Davis e Arnold Schwarzenegger, e ora, nell'ultimo decennio, l'ascesa di uno stato monopartitico, guidato da un establishment progressista che sembra portare tutto tranne il progresso. I politici californiani promettono di attuare forme quasi cosmiche di "giustizia sociale", ma non riescono a costruire una ferrovia; promettono "riparazioni" multimilionarie alle minoranze razziali, ma non riescono a far quadrare i conti. Il sistema politico è ormai sovietizzato.

I Democratici californiani si comportano come se non potessero essere contestati alle urne. La cerchia di ricchi donatori, direttori di giornali e attivisti politici - la classe dei commissari dello Stato - sembra credere che, se controllano le narrazioni della società, possono controllare l'apparato politico a tempo indeterminato. Il flusso di fondi e voti è stato organizzato in modo da fornire un vantaggio strutturale all'establishment democratico e ai suoi vari clienti e imprese.

Molti californiani sono fuggiti, ma altri sono rimasti a combattere. La domanda, quindi, è come procedere.

Come nella vecchia Unione Sovietica, parte della soluzione è semplicemente dire la verità. A mio avviso, questo è il grande potenziale del nuovo California Post, che ha l'opportunità di sfuggire alla camicia di forza del politicamente corretto e informare i californiani esattamente su cosa sta succedendo al loro governo e ai loro soldi. In un'epoca di inganni, il pubblico ha bisogno di un giornale onesto e di giornalisti coraggiosi, disposti a guardare oltre la ripetizione di slogan insensati e a mappare esattamente come funziona questo sistema corrotto.

Se leggete le memorie sulla fine dell'Unione Sovietica, rimarrete colpiti dalla sensazione che, anche negli ultimi anni, la maggior parte dei cittadini credesse che il crollo del regime al potere fosse impossibile. Si erano abituati alla corruzione e credevano che il cambiamento fosse impossibile. Poi, improvvisamente, il governo si è disgregato e il Muro di Berlino è crollato, dando inizio a una nuova era. Ciò che in seguito fu ritenuto "inevitabile" fu, in realtà, una sorpresa.

Per quanto desolante possa sembrare la situazione in California, vale lo

stesso principio. C'è sempre la possibilità di una sorpresa, o di una vittoria contro ogni previsione, che dovrebbe accendere un senso di speranza permanente: in questo caso, che la California possa tornare ad essere dorata.