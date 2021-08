Il collegiale e la futura attrice: "Per noi una chance unica"

George Ciupilan è diventato famoso a 16 anni (oggi ne ha 19), quando è iniziata la quarta serie del Collegio, una delle trasmissioni tv più popolari tra gli adolescenti. Praticamente da un giorno all'altro è passato da 900 a 120mila follower sui social. Origini romene, infanzia trascorsa a Stella, in provincia di Savona, è stato chiamato a entrare anche nel cast della Caserma, altro programma nato sulla scia del Collegio e rivolto a un pubblico giovanile. Appassionato di palestra, tenero «fidanzatino» di una sua compagna di corso televisivo, oggi è nella Stardust House di Briosco e studia, dice, «per diventare conduttore tv». Intanto racconta sui social la sua vita di ragazzo come tanti altri.

Attraverso le sessioni «live», la convivenza degli influencer delle collab house diventa un reality che gli ammiratori digitali mostrano di apprezzare: amori, simpatie e tradimenti si trasformano in spettacolo. Poi ci sono i post individuali e i diversi percorsi per impadronirsi di trucchi e tecniche digitali. «Prima di entrare nella casa filmavo i miei balletti con un telefonino appoggiato al tavolo, senza nemmeno preoccuparmi dello sfondo», racconta Samara Tramontana, nella Stardust House da pochi mesi. «Adesso ho imparatoche una resa pulita e di qualità, una luce giusta, sono fondamentali se ci si vuole distinguere».

Nella casa, a «vegliare» sulla tribù di adolescenti trasformati in protagonisti del web sono una sorta di governante e una guardia del corpo (i cui profili social sono diventati anch'essi popolarissimi). Un gruppo di autisti porta tutti a scuola, anche se negli scorsi mesi è stata ovviamente la Dad a farla da padrona.

«Per i minorenni i contatti con i genitori sono praticamente quotidiani», spiega Alan Tonetti, uno dei soci di Stardust. «Se ci sono problemi a scuola l'interessato viene rimandato a casa. Ma sono tutti dei ragazzi intelligenti, vogliono diventare professionisti e sanno che questa è una chance che può essere importante».

Giulia Sara Salemi, ballerina e cantante, segue corsi di recitazione e di inglese: «A scuola ho la media dell'otto. Ma voglio diventare attrice e andare presto in America. Tra liceo e corsi non ho mai un minuto libero».

Non pesa nemmeno più di tanto il fatto di stare lontano da casa. «Io sono di Civitavecchia, abbastanza lontano, e in più sono figlio unico. Per mia madre all'inizio è stato un trauma, un pianto ogni telefonata, poi l'ha superato», spiega Patrizio Morellato, 20 anni, uno dei personaggi più popolari della casa, noto tra i giovanissimi per la love story con un'altra tiktoker, conosciuta come Brisida. Morellato, nei suoi video interpreta se stesso, balla e canta in playback (secondo il gergo dei social è la tecnica del lip-sync). Tanto gli è bastato per raggiungere i 2,5 milioni di ammiratori solo su TikTok.

In molti casi entrare nella casa è stata la realizzazione di un obiettivo inseguito a lungo. Andrea Milio, comasco, era grande amico di alcuni degli ospiti. «Più che la ribalta mi ha sempre interessato quello che succede dietro le quinte», spiega. «Un giorno mi sono presentato ai manager di Stardust e l'ho detto chiaramente: fatemi lavorare, sono disposto a fare qualsiasi cosa». L'ostinazione è stata premiate: adesso Milio è responsabile dei rapporti tra gli influencer e le diverse case discografiche. Mica male, visto che ha compiuto da poco 18 anni.