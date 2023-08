La collezione Marine Star si aggiorna: modelli meccanici e al quarzo

È tempo d'estate e la proposta estiva di Bulova si presta egregiamente per incontrare le esigenze di un pubblico assai vasto, offrendo in un contesto strutturale da diver, modelli sia meccanici, sia al quarzo. E questo, attraverso la sua ben nota collezione Marine Star, uno dei capisaldi dell'offerta della Casa statunitense, fondata nel 1875 e, dal 2007, parte integrante del Gruppo Citizen. Come accennato, la linea Marine Star riassume tutto il know-how di esperienza e tecnica orologiera, costruito dalla Casa nei suoi 148 anni di storia: creatività estetica ed affidabilità dei segnatempo con movimento automatico, precisione e funzionalità dei movimenti al quarzo, savoir-faire nell'uso dei diamanti.

A tutto questo va aggiunta la costante capacità di rinnovarsi, nell'ambito di uno stile classico-sportivo, mediante quadranti lavorati e materiali innovativi, e tutti i modelli sono garantiti impermeabili dai 100 metri in su.

Le novità «Summer» 2023 della collezione Marine Star, si articolano, in prima battuta su varianti con movimento automatico, lanciate in 3 versioni, dall'«heartbeat» e piccoli secondi declinato in due esemplari, al solo «heartbeat». Un movimento automatico (21 rubini), quello dell'heartbeat, che identifica il Marine Star, permettendo a Bulova di giocare con l'estetica dei quadranti, oltre a costruirgli intorno una struttura studiata per resistere fino a 20 atmosfere. Illustriamo il modello Automatic Heartbeat cn piccoli secondi, in acciaio, da 45 mm (spessore di 13,45 mm), dotato di lunetta blu e quadrante ton-sur-ton inciso soleil sulla fascia degl'indici, con dettagli arancioni e originale apertura sul bilanciere - al 7 - secante il contatore dei piccoli secondi, stampato azurée; indici e sfere sono luminescenti ed il cinturino è in silicone testurizzato blu (359 euro). Non solo Automatici, comunque, per Marine Star, perché la sua eleganza sportiva si esprime anche attraverso segnatempo al quarzo. Tra di essi, si segnala, senza dubbio, un cronografo declinato in una delle cromie più trend del momento: il verde, adattato su cassa in acciaio da 43 mm (11,8 mm di spessore), con finitura soleil e contatori (decimi di secondo, secondi continui e minuti crono) su fondo stampato azurée, a cui si aggiungono il datario al 4/5 e indici/lancette luminescenti. Con bracciale in acciaio chiusura déployante - e impermeabile fino a 100 metri, il Marine Star Cronografo Quarzo ha un costo di 329 euro.

