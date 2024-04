Con un coltello vuole minacciare una prof e ne picchia altri due: studente in manette

All'istituto superiore «Luigi Galvani» di via Gatti - una traversa di viale Cà Granda, qualche decina di metri dall'ingresso principale dell'ospedale Niguarda - il ragazzo, un italiano di origini nordafricane, lo conoscono tutti. Una sorta di caricatura questo 15enne cosiddetto «problematico», al punto che le sue trovate sono note a tutti, sia all'istituto tecnico che al liceo scientifico e linguistico dove lo apostrofano con espressioni come: «ma sai, quello là...quello che fa sempre confusione durante le lezioni» per i suoi ormai arcinoti comportamenti che gli hanno procurato una serie di note per ragioni disciplinari. «Era da vedere che prima o poi avrebbe fatto una c...... - spiega un'allieva -, intendo che ne avrebbe combinata una più grossa di quelle fatte fino a ora». Così, quando il 15enne in questione all'improvviso ieri mattina, qualche minuto dopo mezzogiorno, all'uscita da scuola, si è avvicinato a due insegnanti e, mostrando un coltello da cucina, ha chiesto sibillino di una loro collega - con l'aria di chi la vuole minacciare per togliersi qualche sassolino dalla scarpa (o semplicemente per fare un po' lo stupido) - all'inizio è sembrata una delle tante uscite sopra le righe del «solito» ragazzo particolarmente vivace. La questione si è complicata quando i due prof, un 41enne e una 43enne, prima a parole poi a fatti, hanno tentato di farsi consegnare quel coltello, probabilmente aspettandosi che il giovane non facesse problemi. Il ragazzino, che compirà 16 anni tra poco, invece si è impuntato e quando il prof ha cercato di togliergli il coltello dalle mani, lui lo ha prima allontanato a spintoni, quindi lo ha malmenato con calci e pugni che non ha lesinato neanche alla docente prima di allontanarsi.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della vicina stazione «Greco Milanese» sono arrivati subito sul posto dopo che una chiamata al 112 ha fatto scattare l'allarme nell'istituto scolastico. Così il ragazzo, che ha qualche precedente alle spalle, è stato arrestato in viale Cà Granda, a poche centinaia di metri dalla scuola, dai militari dell'Arma che lo hanno bloccato mentre tentava la fuga: per ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato all'istituto penale per minorenni «Cesare Beccaria». Nel frattempo il prof picchiato è stato trasportato in codice verde al vicino ospedale Niguarda dov'è stato medicato e tranquillizzato.

Mentre il tribunale per i minorenni ha chiesto riserbo sulla vicenda, non possiamo non ricordare gli episodi simili a quello di ieri accaduti in altre scuole del Milanese.

Nel maggio 2023, all'istituto secondario superiore «Alessandrini» di Abbiategrasso, un sedicenne aveva accoltellato una insegnante in classe quindi, armato di una pistola ad aria compressa, aveva minacciato e fatto uscire di classe tutti i compagni; a febbraio di quest'anno un diciottenne rozzanese ha atteso uno studente di 16 anni all'uscita della scuola per cuochi e pasticceri di Pieve Emanuele e lo ha accoltellato a una gamba.