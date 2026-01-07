"Combinazioni", il progetto diffuso che riunisce musei, sport e cultura

C'è un filo sottile e potente che unisce il gesto atletico alla creazione artistica, la disciplina del corpo alla libertà del pensiero; ed è lungo questo filo che si muove "Combinazioni-caratteri sportivi", progetto di sistema ideato e promosso dall'Assessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Un racconto ampio e stratificato che nasce da una domanda semplice solo in apparenza: come si racconta lo sport, con il suo carico di valori, sfide, sacrifici e soddisfazioni, senza fermarsi a un solo punto di vista?

La risposta è nel fare squadra, nel mettere in dialogo competenze diverse, sguardi lontani nel tempo e linguaggi complementari. È così che prende forma "Combinazioni", progetto diffuso che riunisce tredici istituzioni museali e culturali del Trentino attorno a un tema condiviso, lo sport come chiave di lettura del contemporaneo, invitandole a interpretarlo da diverse prospettive. Ecco che il Mart di Trento mette in scena "Sport. Le sfide del corpo", mostra che esplora il gesto atletico attraverso opere che raccontano fatica, disciplina e performance. Il MUSE allestisce, invece, "In vista dello scatto", esposizione di fotografie storiche e video mapping che catturano l'attimo prima del taglio del traguardo. Il Castello del Buonconsiglio di Trento e i Monumenti e collezioni provinciali ospitano "L'inverno nell'arte", dove paesaggi, allegorie e vita quotidiana intrecciano sport e immaginario artistico. Mentre il Castello di Pergine accoglie "Neve e ospitalità", che racconta la storia del turismo e dello sci in Valsugana. Interessante la scelta del METS, che propone "Attrezzi. Dal lavoro al sogno sportivo", descrivendo l'evoluzione di oggetti e mezzi di uso e lavoro quotidiano, come slitte e ciaspole, in attrezzi sportivi.

Da non perdere "Oltre la tregua. I Forti del Trentino", percorso culturale dedicato alla promozione della pace e dell'inclusione nel segno dei valori olimpici e progettato dalla Fondazione Museo storico del Trentino, insieme al Circuito dei Forti. E, ancora, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi propone "Allenare la democrazia", una riflessione su cittadinanza e impegno attraverso l'etica del corpo e della comunità. Poi ci sono la mostra "Il pendio bianco" sulla storia sociale dello sci firmata dall'Istituto Culturale Ladino e "Lascia che tutto ti accada", invito a farsi stupire e sorprendere lanciato dalla Cooperativa sociale GSH.

Nella carrellata di mostre ed esposizioni, rassegne e allestimenti in corso, una menzione speciale va a "Murmuration", esibizione curata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara con il Circuito della danza, che porta al Palaghiaccio di Trento la compagnia canadese Le Patin Libre per uno spettacolo di forte impatto ispirato alle coreografie aeree degli storni che, riunendosi in nugoli prima delle migrazioni meridionali, producono nei loro

imprevedibili volteggi quel rumore, mormorio appunto, grazie al frullo delle loro ali. 15 straordinari danzatori e acrobati fanno rivivere sulla pista del ghiaccio queste coreografie aeree, regalando visioni leggere e incantate.