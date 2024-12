Ecco Babbo Natale. Quest'anno canta "Love me love me"

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziata in pieno la corsa natalizia, lo dimostrano i numeri della parte alta della classifica che sono esplosi come una stella cometa che illumini il cielo verso il presepe. In vetta, un po' a sorpresa per chi non sia un assiduo della letteratura young adult, troviamo Stefania S., con il suo nuovo romanzo: Ancora insieme. Love me love me. Vol. 4 (Sperling & Kupfer). A colpi di passione ha fatto uscire dalle librerie 35mila centotredici copie.

Qualcosa su questo successo va detto. Stefania S. è un'autrice italiana che come aveva fatto Erin Doom ha scelto l'anonimato. Il successo tanto per cambiare è partito da wattpad e poi è passato alla libreria. I numeri di questo quarto volume si commentano da soli. Certo di norma sono libri che si giocano tutto all'arrivo sugli scaffali. Anzi spesso con le prenotazioni lo scaffale non lo toccano. Ma Stefania S. probabilmente resterà in corsa per un po', vedremo quanto. Come dicevamo, invece, sarà quasi sicuramente lunga la corsa di Valérie Perrin con il suo Tatà (e/o). L'amatissima scrittrice francese, compagna di Claude Lelouch e autrice di Cambiare l'acqua ai fiori, questa settimana continua a navigare a tutta forza e vende 24mila e duecentottanta copie. Il libro è arrivato troppo tardi per giocarsi la carta del più venduto del 2024 ma comunque sta facendo davvero numeri grossi. Al terzo posto abbiamo poi l'esordio in libreria del nuovo giallo di Maurizio De Giovanni: Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi (Einaudi). Siamo sempre nell'empireo: 19mila e novecentodiciassette copie.

Ma se parliamo di regni dei cieli, che dire, Aldo Cazzullo sta continuando a marciare verso la terra promessa dei libri più venduti dell'anno senza sosta e senza che nemmeno il faraone lo insegua. Il Dio dei nostri padri.

Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia) si adagia come l'Arca di Noè sul quarto posto ma sempre largamente sopra le 10mila copie.

In recupero al quinto posto Fabio Volo con Balleremo la musica che suonano (Mondadori). Per questo libro che sotto l'albero può funzionare bene sono altre 9mila copie e spiccioli.