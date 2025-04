La classifica va in gita allo zoo di Dicker

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulla vetta della classifica delle librerie Mondadori Store continua a restare comodamente appollaiato Joël Dicker col suo nuovo romanzo: La catastrofica visita allo zoo (La nave di Teseo). Diversamente dal solito l'autore svizzero si è esibito nella creazione di un libro con forti venature comiche ed ironiche, abbandonando così la sua lunga, ed editorialmente proficua, frequentazione del thriller. Non sembra che però il cambio di genere abbia deluso il suo zoccolo duro di lettori, anzi... Il ricordo di una indimenticabile visita allo zoo si trasforma in una divertita esplorazione della natura umana e anche della natura della memoria e al momento anche i patiti del giallo sembrano seguire Dicker per questa nuova strada.

In seconda posizione invece si inerpica Giuliana Salvi con Clementina (Einaudi) che settimana scorsa, invece, era in quarta posizione. Siamo nella zona saga familiare con radici reali (più o meno) nell'albero genealogico dell'autrice, un filone che negli ultimi anni è esploso a partire da La portalettere di Francesca Giannone (libro vincitore del Bancarella 2023). In questo caso la Salvi si è ispirata alle vicende della sua bisnonna per il racconto dell'avventura culturale di una donna che dedica la vita all'insegnamento. Potrebbe essere un long seller. In terza posizione invece resta stabile il capitolo prequel di una saga dal successo granitico, sia su carta che sullo schermo. Si tratta di Hunger Games della scrittrice Suzanne Collins. In libreria da metà marzo, per i tipi di Mondadori, c'è L'alba sulla mietitura. La trama? All'alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Per l'Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy (da adulto uno dei personaggi chiave della saga) cerca di non pensarci troppo. Almeno sin che non finisce nell'Arena.

Non resta che notare il fatto che nella Arena della Top ten torna anche Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins Italia). Un long seller eterno ormai in classifica dai tempi di Matusalemme che ha fatto di Cazzullo il giornalista divulgatore più letto d'Italia.