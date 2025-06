La scalata di King torna a essere davvero da brividi

Ascolta ora 00:00 00:00

Molto movimento nella classifica di questa settimana, segnale che ormai siamo sulle soglie della corsa estiva, quella da libri da ombrellone. A cui poi si aggiungerà il vincitore dello Strega che, quasi sempre, è uno dei protagonisti dell'estate. In vetta alla classifica delle librerie Mondadori Store è arrivato, a gran velocità, il nuovo libro di Stephen King: Never Flinch. La lotteria degli innocenti (Sperling & Kupfer). Questo romanzo con trame incrociate che esplora il lato oscuro della giustizia sta andando molto bene. Vedremo se è un successo a lunga durata, del resto King è sempre King, anche se non fa più certo i numeri che inanellava in libreria negli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Novità anche al secondo posto ma qui ad arrampicarsi ad alta velocità non è un bestsellerista della vecchia scuola bensì una delle autrici nate su Wattpad dell'ultima generazione. Si tratta di Claire Dee - italianissima come molte altre sue colleghe che hanno il vezzo dello pseudonimo anglosassone acchiappa giovani lettrici - che va fortissimo con Until the end. La condanna del proibito (anche questo per i tipi di Sperling & Kupfer). In questo caso va detto che, a parte eccezioni come la sempiterna Erin Doom o l'inossidabile Felicia Kingsley, spesso le autrici che vengono da Wattpad vendono molto e subito e poi cadono fuori dalla top ten quasi fosse una citazione di quel famoso racconto di Buzzati: Ragazza che precipita. Vedremo come andrà sul lungo periodo. Di certo al momento è riuscita a superare persino Roberto Saviano che ora deve accontentarsi del terzo posto con L'amore mio non muore (Einaudi).

Ma non è solo lui ad essere scivolato verso il basso sotto la spinta di King - Dee, lo ha fatto tutta la classifica di settimana scorsa che per il resto è rimasta compatta con pochi passaggi in su e in giù.

Segno che un certo pacchetto di mischia di libri estivi si è già stabilizzato. Un esempio? Al quarto posto è stabile Isabel Allende con Il mio nome è Emilia Del Valle (Feltrinelli). La Allende sotto l'ombrellone funziona sempre e da sempre.