Tutti molto curiosi.. Della "Donna della porta accanto"

Anche questa settimana al vertice della classifica delle librerie Mondadori Store troviamo La donna della porta accanto (Newton Compton) di Freida McFadden. La McFadden è un'autrice americana (a differenza delle molte scrittrici italiane con un nom de plume che suona anglofono) che ha già messo a segno un certo numero di bestseller internazionali. In questo caso questa autrice di thriller prosegue la sua saga dedicata a Millie, una donna che dovunque vada trova intrighi. In questo caso, dopo essersi ormai procurata un'esistenza agiata, si è spostata in una bella casa in una via di lusso dove ha solo due vicini. Molto inquietanti. La trama è molto retrò e non particolarmente innovativa, però la scrittura della McFadden è coinvolgente, e funziona benissimo sotto l'ombrellone. Infatti il libro carbura bene come i precedenti. Tanto da tenere al secondo posto il nuovo libro di Roberto Benigni che esordisce in classifica: Il sogno. L'Europa s'è desta! (Einaudi). Del resto è la versione ampliata dello spettacolo andato in onda su Raiuno, per quanto i fervorini di Benigni siano sempre di grande successo si parla pur sempre di Europa unita... Insomma di una necessità economico politica ma che fa veramente fatica a trovare un'anima sentita dai suoi cittadini.

Scivola invece al terzo posto quello che, Strega permettendo, potrebbe essere il libro dell'estate. Parliamo di Il mio nome è Emilia del Valle (Feltrinelli) di Isabel Allende. La Allende ha uno zoccolo di lettori strutturato come una placca granitica delle montagne andine e infatti sta dando vita ad una corsa lunga e di tutto rispetto. Che probabilmente proseguirà per buona parte della stagione balneare.

Una certa costanza anche nella marcia di Roberto Saviano con il suo L'amore mio non muore (Einaudi), basato sulla tremenda vicenda di Rossella Cassini, morta per essersi innamorata del ragazzo

sbagliato. Anche in questo caso una corsa lunga, merito, probabilmente, della scelta di Saviano di raccontare una storia di 'ndragheta con una forte componente emotiva. Potrebbe far meglio anche di alcuni dei libri precedenti.