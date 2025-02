Al Comune 43 milioni per Galleria Ciro Fontana

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre 43 milioni di euro in trentasei anni. É quanto incasserà il Comune dall'affitto di Galleria Ciro Fontana, a due passi dal Duomo e dal Salotto. Si tratta dell'immobile che ha ospitato fino ad oggi uffici dell'amministrazione e che già nel 2022 la giunta aveva provato a mettere a bando. La prima asta era andata deserta perchè richiedeva un mix tra spazi commerciali e alberghieri. Il secondo bando ha limitato la destinazione d'uso a «hotel di lusso», ha raddoppiato la durata della concessione ed è andato a buon fine. Due società avevano presentato un'offerta e ieri si è svolta l'asta con incanto, in realtà con un unico rilancio di Sina Hotels (contro il concorrente Aries Group) che si è aggiudicato lo spazio per oltre 1,2 milioni all'anno. Il gruppo è già presente in via San Raffaele 6 con il boutique hotel di lusso «Sina The Gray», ristrutturerà l'immobile con un investimento di diversi milioni e verserà il canone d'affitto fino al 2061 per allargare l'albergo. La base d'asta era di 1,150 milioni - 550 euro al metro quadrato - ed era obbligatorio almeno un rilancio. La nuova destinazione d'uso era stata approvata dalla giunta nel giugno 2024 su proposta dell'assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte. A ottobre si era chiuso il bando e nelle scorse settimane la commissione giudicatrice ha esaminato i progetti e assegnato i punteggi.

L'operazione riguarda oltre 2mila metri quadrati disposti su dieci piani, tra il terzo piano interrato e il sesto fuori terra. Sina (Società internazionale Nuoci Alberghi) è stata fondata nel 1958 dal conte Ernesto Bocca ed oggi guidata da Bernabò Bocca, ex senatore di Forza Italia e presidente di Federalberghi, che ha partecipato all'asta e presentato il suo rilancio. Oltre a Milano (dove ha un secondo albergo in centro) il gruppo vanta luxury hotel a Roma, Firenze, Venezia, Capri, Torino, Parma, Perugia. In Galleria Ciro Fontana realizzerà altre trenta nuove stanze e suite per il «The Gray», ristorante, area wellness, spazi comuni. Ogni intervento dovrà essere sottoposto e approvato dalla Sovrintendenza perchè il complesso è vincolato. Il Comune ha apprezzato l'attenzione a efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Palazzo Marino solo pochi mesi fa ha già aggiudicato ad uso hotel il palazzo dei Portici Meridionali di piazza Duomo, con un canone pari a 4 milioni e 55mila euro all'anno per trentasei anni. «Il progetto conferma la forte attrattività del centro che è completamente rinato in pochi anni. Una crescita che racconta anche della capacità del Comune di valorizzare al massimo i beni demaniali e trarne profitto a favore delle necessità della città» sottolinea Conte.

L'area di Galleria Ciro Fontana invece è già in fase di trasformazione. In via Santa Radegonda sono in corso i lavori di restyling dell'ex cinema Odeon, Rinascente aprirà a maggio 2027 la «Odeon Beauty Hall» con oltre 300 marchi. Un investimento di circa 40 milioni di euro. Al piano interrato ci saranno ancora 4 o 5 sale cinematografiche.

Oltre 700 metri quadri saranno destinati invece a bar e ristoranti. In Galleria invece ha chiuso da poco il negozio Swarovski e sono partiti i lavori per la futura boutique di Tiffany, che si è aggiudicata lo spazio per 3,6 milioni all'anno, pari a 20.600 euro al metro quadro.