"Concentrati nella formazione dei giovani"

La formazione rappresenta una delle principali chiavi di successo per Più Mutui Casa, un concetto ribadito con forza da Giuseppina Figliomeni (in foto), direttore del Financial Point di Porto Sant'Elpidio. Secondo Figliomeni, «l'investimento di tempo è il più importante che ciascuno dei nostri collaboratori può fare per crescere come professionista». La formazione non è solo un valore aggiunto, ma una necessità in un mercato competitivo. «Se non sei sempre aggiornato e preparato, diventa difficile essere un vero professionista e offrire un servizio efficace e professionale ai clienti».

Un punto centrale è la capacità di accogliere e sostenere i giovani, spesso alle prese con il timore di non avere le competenze necessarie per intraprendere una carriera. «Nella nostra azienda questo non rappresenta un limite, perché chi vuole avvicinarsi alla professione ha l'opportunità di imparare continuamente», sottolinea Figliomeni. Più Mutui Casa mette a disposizione un'academy interna che eroga corsi di formazione in aula, affiancata da una piattaforma e-learning che permette ai collaboratori di aggiornarsi in ogni momento. «Se si avesse un dubbio o si volesse rinfrescare una nozione, c'è sempre la possibilità di farlo», afferma evidenziando che questo sistema garantisce una crescita continua.

L'azienda punta tutto sulla crescita personale e professionale. «Se una persona ha la volontà di imparare e di mettersi in gioco, noi offriamo tutte le opportunità di crescita», rimarca Figliomeni. Un esempio significativo è la presenza in azienda di giovanissimi direttori, che hanno raggiunto questa posizione prima dei trent'anni. Ciò dimostra che l'ambizione e la voglia di mettersi in gioco sono premiate. Un altro aspetto distintivo dell'azienda è l'attenzione al benessere dei collaboratori, in un ambiente dinamico e positivo. «A noi piace lavorare in modo serio, ma anche divertirci. Ci impegniamo a far stare bene le persone che vivono all'interno dei nostri uffici», spiega. Il lavoro di squadra è centrale. «Anche i giovani appena entrati possono confrontarsi con colleghi di altre regioni, condividendo esperienze e risolvendo insieme problematiche simili», prosegue.

Più Mutui Casa, infine, offre un percorso di carriera per chiunque abbia determinazione e impegno. «Con i giusti passi tutti possono arrivare a ruoli più elevati; dipende tutto dalla volontà personale: noi aiutiamo chi ha l'ambizione di crescere», conclude.