Il concerto di Elisa a San Siro diventa una prima serata tv

Quando è arrivata sul palco di San Siro, quella sera del 18 giugno, Elisa era quasi impaurita dall'accoglienza maestosa del pubblico. Si è fermata ringraziando con lo sguardo gli spettatori che riempivano lo stadio. Era il suo debutto di fronte a una platea così grande e si è rivelato un grande concerto, non solo per il repertorio ma pure per la straordinaria empatia che si è sviluppata tra palco e platea. Insomma, un successone. E stasera, giovedì 11 settembre, lo show sarà riproposto in prima serata su Canale 5. Si vedrà quindi che il live è stato davvero una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il percorso della più riservata delle nostre popstar: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l'impegno sociale, sempre più marcato, con i fatti e non soltanto con i proclami fini a se stessi. A rendere l'evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale pensati ad hoc per questa serata con ospiti d'eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi e Dardust. A fare la differenza c'è stata anche la scenografia, cosa che in uno show così imponente riesce davvero a cambiare le carte in tavola. È stata poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione dell'immaginario di Elisa Toffoli, dove le luci, le proiezioni e le installazioni si sono intrecciate per creare un racconto multisensoriale molto più godibile con il calare delle luci. L'evento segna non solo il traguardo artistico della cantante ma anche una dichiarazione d'intenti: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell'evento, infatti, l'equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green.

È stata in qualche modo la celebrazione di Elisa ventotto anni dopo il suo debutto con il primo disco, giovanissima, spaurita, timida. Oggi è una delle voci più riconoscibili e, soprattutto credibili della canzone italiana. Come questo concerto dimostra chiaramente.