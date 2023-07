Celentano "Innamorato pazzo", Sordi primario e c'è "Ritorno al Futuro": i consigli per il week-end

Per chi è appassionato di horror, da ieri, su Netflix, è disponibile Bird Box: Barcellona. La storia è quella di una entità misteriosa che ha annientato la popolazione mondiale, col suicidio; Sebastián e la figlia devono sopravvivere in una Barcellona apocalittica. Molto carino è, domani, su Sky Cinema, La signora Harris va a Parigi, con protagonista una donna delle pulizie che, negli anni '50, sogna di avere un abito di Dior.

Per la Tt non a pagamento, invece, oggi, alle 13.12, su Cine34, ecco un cult come Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, con l'indimenticabile Alberto Sordi che gestisce una lussuosa clinica. Per i bambini, invece, alle 14.10, su Cartoonito, c'è Tom e Jerry: il film, con i due rivali che si ritrovano sfrattati da casa. Biografico è Edison - L'uomo che Illuminò il Mondo (Rai Movie, 17.35) con Benedict Cumberbatch nei panni dell'inventore della lampadina elettrica. Su Iris, sempre oggi, alle 18.02, Tom Cruise è il protagonista de L'Ultimo Samurai. A proposito di cult, stasera, alle 21.20, su Italia 1, si può rivedere Ritorno al Futuro, primo film della trilogia, per la regia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox che qui viaggia indietro nel tempo. Non manca il thriller, in questo sabato sera, visto che alle 22.51, su Iris, arriva Ore 10: calma piatta, con Nicole Kidman alle prese con uno strano naufrago.

Domenica mattina, invece, alle 9, su Rai 3, ecco L'emigrante, con la coppia Celentano-Mori diretta da Pasquale Festa Campanile. Per il solito appuntamento con Totò bisogna aspettare le 12.25, su Rai Movie, per I ladri. Un po' di azione, alle 17 di domani, su TV8, con Terrore ad alta quota, con un aereo rimasto senza piloti. Alle 19.05, su Cine34, invece, Fausto Brizzi dirige Forever Young, con un cast corale che affronta l'età che avanza. Infine, si ride con Celentano (foto), alle 21.25, di domenica, su Rete 4, con Innamorato Pazzo.