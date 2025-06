Il contributo a Fondazione Rava per aiutare i bambini di Haiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul sito della Fondazione Francesca Rava è spiegata ogni cosa: come verranno usati i soldi devoluti, come devolverli e persino, a seconda di ogni reddito, quale sarà la cifra che arriverà alla Fondazione dopo la scelta dei contribuenti. E a cosa, di preciso, saranno destinate le varie quote.

Per esempio, se il 5x1000 proviene da un reddito di 100mila euro, la quota destinata alla Fondazione Francesca Rava sarà di 181 euro e potrà garantire terapie anti-tumorali a un bambino malato dell'Ospedale pediatrico NPH Saint Damien in Haiti, unico gratuito dell'isola, realizzato e sostenuto dalla Fondazione Francesca Rava e dove, ogni anno, vengono assistiti 80.000 bambini.

Con un reddito di 50mila euro arrivano alla Fondazione 77 euro grazie ai quali si permette di donare una visita pediatrica gratuita a un bambino che non ha un pediatra di base assegnato, come stanno già facendo per Renèe.

Mentre sono 39 gli euro che arrivano da un reddito di 30mila e possono servire per una medicazione chirurgica ambulatoriale ai bambini dell'Ospedale NPH Saint Damien in Haiti. Da un reddito di 40mila euro vengono ricavati 59 euro che la Fondazione Francesca Rava userà per assicurare per cinque mesi pasti caldi a un bambino delle Scuole di Strada St. Luc come Esther e Nicole, che prima di incontrare NPH e la Fondazione Saint Luc, mangiavano solo quando capitava.

Grazie all'aiuto del 5x1000 la Fondazione continuerà a portare soccorsi medici negli slums di Haiti e a salvare tante vite all'Ospedale pediatrico NPH St. Damien.

Come spiega anche l'attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, storica volontaria della Fondazione parlando di Haiti, il viaggio che le ha cambiato la vita. Colombari racconta che ogni ora, nel Paese, muoiono due bambini per malnutrizione e malattie curabili.

La Fondazione Francesca Rava aiuta l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti, nel mondo. Da 25 anni è in prima linea nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie e lavorano ogni giorno per portare un cambiamento duraturo nelle loro vite.

Contribuiscono al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, lavorando anche al fianco delle Aziende e della Società Civile. Rappresentano in Italia NPH - Nuestros Pequeños Hermanos che da oltre 70 anni salva i bambini soli o in condizioni di vulnerabilità in 9 Paesi dell'America Latina e la Fondazione St.Luc di Haiti.

Come destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS è molto semplice.

Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, CU, Redditi Persone Fisiche) basta firmare nel terzo riquadro per la scelta della destinazione del 5x1000 agli enti del terzo settore iscritti nel runts. Firmare e inserire il codice fiscale dell'Associazione che è: 97264070158.