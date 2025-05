Controlli in Darsena: arrivano i ghisa sommozzatori con gommoni

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo pattuglie sulle strade, la Polizia Locale mette in campo anche gli agenti sommozzatori. Ha preso il via sabato infatti l'attività di controllo con i servizi che vedono impegnati vigili urbani sommozzatori come presidio a bordo di un gommone lungo la Darsena.

Non si tratta di una novità: il servizio, già attivo in passato, proseguirà per tutto il periodo estivo, fino a settembre. Gli agenti sommozzatori infatti il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica in orario pomeridiano e serale, dalle 14 alle 22, saranno presenti per attività di prevenzione anti degrado e per garantire il rispetto delle ordinanze che regolamentano la zona portuale. La presenza della componente acquatica permette controlli più efficaci in un'area dove sono frequenti non solo assembramenti, ma anche episodi di trasgressione alle ordinanze comunali.

L'orario del servizio riflette le fasce orarie in cui la Darsena registra il maggior numero di visitatori. Tra le 14 e le 22, soprattutto dal giovedì alla domenica, si concentrano infatti attività come passeggiate, sport ed eventi sociali. La polizia locale punta così a mantenere sotto controllo piccoli illeciti come consumo di alcolici in aree vietate, accensione di fuochi o comportamenti rumorosi che disturbano i residenti e i frequentatori.

In questa cornice il servizio muove senza sosta lungo i canali d'acqua per intervenire immediatamente in caso di necessità.

Il gommone consente agli agenti di raggiungere punti difficili da controllare a piedi o con mezzi tradizionali, garantendo una copertura ampia e un intervento tempestivo in caso di segnalazioni da parte dei cittadini o degli altri operatori di sicurezza. Il servizio navigante vuole arginare tali fenomeni e tutelare l'immagine di questa area che resta un punto centrale per lo svago in città.