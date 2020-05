Il coraggio di Alba Parietti: "Avevo paura di non piacervi"

Per Alba Parietti la quarantena è stato un periodo importantissimo. La showgirl ha utilizzato questa momentanea pausa dalla vita per fare un percorso interiore significativo, che l'ha portata a prendere alcune decisioni fondamentali. Ha buttato via una metaforica maschera fatta di trucco e parrucche e ha deciso di essere se stessa anche davanti al suo pubblico, mostrandosi senza fronzoli e orpelli per quella che è. Piace? Non piace? Alba Parietti è questa, o forse è meglio dire che Alba Parietti è anche questa.

L'immagine televisiva di Alba Parietti è da sempre legata alla sua lunghissima chioma fluente. Il pubblico ha imparato a conoscerla così e lei ha sempre fatto credere di essere così. D'altronde, per i personaggi dello spettacolo l'immagine è fondamentale e i cambiamenti radicali possono avere ripercussioni importanti sull'impatto con il pubblico. Anche per questo motivo, Alba Parietti nei suoi post parla di coraggio. " Atto di coraggio? O voglia di vivere più libera. Avevo pensato di dire che se le cose fossero migliorate, come piccolo 'fioretto' avrei avuto il coraggio di liberarmi di me stessa o, almeno, di dichiararvi che ci sono tante Albe ", comincia così il lunghissimo post della Parietti, uno dei tanti condivisi ieri, come in un lungo flusso di coscienza rivolto più verso se stessa che verso gli altri. Quindi, via tutto per Alba Parietti, che ha deciso di mostrarsi con i suoi veri capelli, senza extension e senza parrucche. Sì, perché a quanto pare la bella showgirl ha sempre (o almeno molto spesso) indossato parrucche e clip per capelli, nascondendo i suoi.

La vera capigliatura di Alba Parietti è corta, sfilata, totalmente diversa da quella che il suo pubblico ha imparato ad amare. " Adesso mi piaccio anche così, come sono. Avevo voglia di levare tutto, di vedere cosa era successo di Alba senza le pettinature da Vamp. E come gioco, come scommessa, via le clip che avevo da quando era cominciato il lockdown. Così mi sono sempre piaciuti ma avevo paura di non piacere a voi ma mi piace riuscire a guardarmi come sono. Mi piace voler piacere più a me stessa che agli altri ", ha ammesso Alba Parietti in versione corta e mora, con un caschetto sbarazzino che la rende ancora più affascinante. La paura di non essere accettata è durata il tempo di qualche commento per la showgirl, che ha ricevuto tantissimi feedback positivi sia per aver gettato la maschera e sia per il look sbarazzino.