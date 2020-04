Alba Parietti si mostra senza trucco e replica alle accuse: "Come tutti sono anche questa"

Alba Parietti è nota per essere una donna schietta, che non si tira indietro quando deve dire la sua verità, anche quando può essere scomoda. Sui social è una delle poche persone famose che dedica del tempo a rispondere ai commenti negativi e anche in quel caso non lesina messaggi velenosi, che ribattono a tono e colpo su colpo a quanto le viene contestato, spesso con una cattiveria inaudita. Sono spesso le donne a inviare i commenti più antiptici nei confronti di Alba Parietti ma lei non le manda certo a dire ed ecco che, anche sotto uno dei suoi ultimi scatti, ha messo al tappeto chi l'ha contestata per la foto senza trucco e senza abiti chic.

" Versione geisha in pigiama. Veramente un controsenso. Vi abbraccio, sono riuscita anche a sorridere. Riproviamoci. Passerà ", ha scritto Alba Parietti sotto la foto nature, prima di ringraziare tutti i medici e abbracciare i pazienti Covid e i loro familiari. Quello di Alba Parietti vuol essere un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti gli italiani, a quelli in prima fila e a quelli che fanno la loro parte rispettando il decreto del presidente Conte. Tuttavia, anche sotto un post come questo non manca chi cerca qualunque scusa per riversare odio e frustrazione in rete. anche in questo caso, uno dei commenti che hanno maggiormente fatto indispettire Alba Parietti proviene da una donna, alla quale la showgirl ha voluto rispondere in modo educato ma comunque pungente, per mettere un punto alle cattiverie nel suo profilo. " Sì, è brutta ma non è che se è una vip non lo possiamo dire! Tutti ci becchiamo i giudizi della gente, soprattutto voi che vivete di questo, e se pubblicate le foto lo fate per il consenso, quindi vi beccate anche quelli negativi ", ha scritto un'utente, ricevendo quasi in tempo reale la risposta di Alba Parietti.