Coronavirus, Briatore contro Conte: "Ci prende in giro, è irresponsabile"

L'ennesimo decreto di Giuseppe Conte, annunciato sabato in nottata e firmato solamente nella giornata di domenica, ha ulteriormente confuso gli italiani, che da settimane rincorrono di volta in volta i nuovi provvedimenti del governo, messi in atto per contrastare l'emergenza coronavirus. Dal suo studio e in diretta Facebook (e non dalla sala stampa di Palazzo Chigi) Giuseppe Conte ha annunciato un ulteriore giro di vite per l'Italia, con la chisura di altri settori produttivi che non sono in questo momento primari per il funzionamento del Paese.

Il nuovo decreto ha gettato nello sconcerto moltissimi italiani, che fino a ieri sera non sapevano ancora se oggi si sarebbero dovuti presentare a lavoro o se la loro azienda era stata inclusa tra quelle in chiusura. Ancora una volta, Conte ha esposto il decreto prima che questo venisse concluso e firmato, pertanto le sue parole sono state ancor più confusionarie del solito, tanto da non permettere al Paese di capire quali fossero in realtà le misure adottate.

Tanti esponenti politici e non si sono scagliati contro l'imprecisione del Presidente del Consiglio, che in un momento di forte crisi come questo ha l'obbligo istituzionale e morale di porsi come una guida sicura per la sopravvivenza del Paese. Il coronavirus ha piegato l'Italia, che adesso è sulle ginocchia in attesa di risollevarsi ma può farlo solo se potrà avere certezze per il suo futuro. Tra i tanti che hanno voluto esprimere il proprio dissenso per le parole di Giuseppe Conte c'è anche Flavio Briatore, uno degli imprenditori più in vista e importanti del nostro Paese.